به گزارش خبرگزاری مهر، «بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد» در عراق، چهارشنبه، ۲سپتامیر ۲۰۲۶(۱۱شهریور ۱۴۰۵) با مشارکت بیش از ۶۰۰ ناشر از ۲۸ کشور آغاز شد و تا ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور۱۴۰۵)) ادامه دارد.

بغداد؛ پاسدار کلمه

این نمایشگاه پس از آیین افتتاحیه، شامگاه گذشته درهای خود را به روی بازدیدکنندگان گشود. در آیین افتتاحیه این رویداد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق؛ سروه عبدالواحد، وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق؛ عطوان العطوانی، استاندار بغداد و عبدالوهاب الراضی، رئیس اتحادیه ناشران عراق حضور داشتند.

علی الزیدی در آیین افتتاحیه بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بغداد گفت: این رویداد پیامی است مبنی بر اینکه بغداد همچنان قبله فرهنگ، چراغ راه اندیشه و دربرگیرنده و پاسدار کلمه است.

برگزاری سمینار روابط فرهنگی ایران و عراق از دیدگاه قائد شهید خامنه‌ای

خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هزار و ۱۵۰ اثر در این نمایشگاه حضور دارد. در غرفه ایران، آثاری در زمینه تاریخ و هنر ایران، ادبیات، کودک و نوجوان، زنان، روان‌شناسی، مقاومت، فقه و اصول، قرآن‌های نفیس، آموزش زبان فارسی و گردشگری و ایران‌شناسی عرضه شده است؛ مجموعه‌ای که تلاش دارد تصویری متنوع از ظرفیت‌های فرهنگی و فکری ایران را به مخاطبان عرب‌زبان معرفی کند.

همچنین در این رویداد نشستی با عنوان «روابط فرهنگی ایران و عراق از دیدگاه قائد شهید خامنه‌ای» در سالن نمایشگاه کتاب بغداد برگزار خواهد شد. این نشست با حضور سه تن از اندیشمندان و استادان دانشگاه عراقی و یک اندیشمند ایرانی برگزار می‌شود و در آن ابعاد مختلف روابط فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران و عراق و دیدگاه‌های قائد شهید امت، آیت‌الله خامنه‌ای درباره ظرفیت‌های مشترک دو ملت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب بغداد، با توجه به پیوندهای دیرینه فرهنگی و تمدنی دو کشور، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر آثار ایرانی در بازار کتاب عراق و توسعه همکاری‌های فرهنگی و نشر میان دو کشور فراهم کند.

گفتنی است در «بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد» ناشرانی از کشورهای ایران، مصر، عراق، لبنان، سوریه، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، عمان، بحرین، موریتانی، مراکش، الجزایر، لیبی، ترکیه و فلسطین حضور دارند.