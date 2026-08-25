صنعت نشر از تحولات فناوری عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، آیین افتتاحیه «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» و «نمایشگاه دائمی کتاب‌های برگزیده جمهوری اسلامی ایران» با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور برگزار شد.

ابراهیم حیدری، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در آیین افتتاحیه «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» و «نمایشگاه دائمی کتاب‌های برگزیده جمهوری اسلامی ایران» با اشاره به سرعت تحولات فناوری در جهان گفت: سرعت و گستره اثرگذاری فناوری در زندگی و صنایع مختلف به اندازه‌ای است که مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی در بسیاری از حوزه‌ها از این روند عقب مانده‌اند و حوزه چاپ و نشر نیز از این قاعده مستثنی نیست.



وی افزود: صنعت چاپ و نشر به دلیل اثرگذاری و پیشرانی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع، تبلیغ و ترویج کتاب و حتی خلق آثار فرهنگی، حوزه‌ای تأثیرگذار است و باید برای مواجهه با تحولات فناوری در این بخش، بسترهای لازم فراهم شود.



حیدری ادامه داد: اگر در این زمینه تلاش نکنیم، حوزه فرهنگ و هنر علاوه بر از دست دادن مرجعیت خود، با آشفتگی بیشتری در بازار مواجه خواهد شد. به همین دلیل، فناوری یکی از محورهای کلان برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و ما نیز در بخش فرهنگی، از همان روزهای نخست با تأکید و همراهی مدیران وزارتخانه، رایزنی با نهادها و دستگاه‌های مختلف را برای ایجاد این بستر آغاز کردیم.



مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با تأکید بر اینکه هدف این مجموعه ورود مستقیم به تولید یا توزیع آثار نیست، اظهار کرد: ما تلاش کرده‌ایم بستری فراهم کنیم تا ایده‌های نو، شرکت‌های فعال در این حوزه و پژوهشگران بتوانند با دست‌اندرکاران نشر، مجریان و سیاست‌گذاران ارتباط برقرار کنند. در واقع تلاش ما ایجاد ارتباط میان دانشگاه، پژوهشگر، فعال صنعت نشر و سیاست‌گذار است تا برنامه‌ریزی در این حوزه تا حد امکان از پایین به بالا شکل بگیرد.



وی گفت: ایجاد چنین بستری می‌تواند به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه نشر کمک کند و زمینه لازم برای تدوین اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و حمایت‌های مورد نیاز را فراهم آورد. همچنین می‌توان از این ظرفیت برای شناسایی ایده‌های جدید و استفاده از آنها در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی بهره گرفت.



حیدری با اشاره به تنوع فرهنگی ایران افزود: ایران سرزمینی با گویش‌ها، لهجه‌ها، فرهنگ‌ها و آداب متنوع است و باید بتوانیم این ظرفیت فرهنگی را از طریق کتاب و سایر رسانه‌ها در فضای داخلی به گردش درآوریم و در عرصه بین‌المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.



وی درباره روند شکل‌گیری این مجموعه توضیح داد: آغاز این طرح به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازمی‌گردد؛ جایی که برای نخستین‌بار بخش فناوری راه‌اندازی و فراخوانی برای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نشر منتشر شد. در این مرحله حدود ۱۴ شرکت اثرگذار در حوزه فناوری نشر حضور پیدا کردند و تفاهم‌نامه همکاری با جهاد دانشگاهی و پارک فناوری به امضا رسید.



حیدری ادامه داد: پس از آن، در هفته کتاب نیز رویدادی با عنوان «ایده‌های برتر» برگزار شد و تعداد زیادی ایده در حوزه چاپ و نشر به مجموعه ارائه شد که پس از داوری، تعدادی از آنها به‌عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند. بخشی از صاحبان این ایده‌ها امروز در این پردیس مستقر شده‌اند.



مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تأمین هزینه‌های این طرح گفت: تلاش کردیم برای اجرای این طرح هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود. تمام هزینه‌ها و امکاناتی که امروز شاهد آن هستیم، از محل درآمدهای خانه کتاب و ادبیات ایران تأمین شده است. سیاست ما این بوده که درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجموعه در مسیر صنعت نشر هزینه شود و بر همین اساس، زیرساخت‌های لازم برای این طرح را فراهم کردیم.



وی افزود: پیش‌بینی اولیه ما ایجاد فضایی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع بود که در گام نخست ۵۰۰ مترمربع آن آماده شده است. پس از انتشار فراخوان و بررسی ایده‌های ارائه‌شده، هیئت داوری و شورای انتخاب ۱۱ شرکت را برای استقرار در این مجموعه انتخاب کردند.



حیدری با بیان اینکه این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف زنجیره نشر فعالیت خواهند کرد، اظهار کرد: فعالیت این شرکت‌ها از خلق و تولید اثر تا ترجمه، تبلیغ، ترویج و چاپ کتاب را دربرمی‌گیرد و این مجموعه می‌تواند گام نخست برای ایجاد ارتباط میان حلقه‌های مختلف صنعت نشر و سیاست‌گذار باشد.



وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری جهاد دانشگاهی، پارک فناوری و حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این طرح توسعه پیدا کند و بستری فراهم شود که حلقه‌های مختلف نشر، سیاست‌گذار، مجری و دست‌اندرکاران این حوزه در کنار یکدیگر قرار گیرند و ایده‌هایی شکل بگیرد که ضمن حفظ جایگاه کتاب چاپی، زمینه‌های لازم برای توسعه کتاب دیجیتال نیز فراهم شود.

آینده نشر بدون ورود جدی به فناوری قابل تصور نیست

محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، در آیین افتتاحیه «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» و «نمایشگاه دائمی کتاب‌های برگزیده جمهوری اسلامی ایران» با اشاره به سابقه ورود جهاد دانشگاهی به حوزه نشر گفت: جهاد دانشگاهی از ابتدای شکل‌گیری، تجربه حضور در کارهای سخت و حل مسائل بر زمین‌مانده را داشته است و ورود این نهاد به حوزه نشر نیز به سال‌های پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ زمانی که کشور با کمبود شدید کتاب و منابع آموزشی مواجه بود.



وی افزود: در آن دوره، جهاد دانشگاهی با ورود به حوزه نشر تلاش کرد کتاب‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست دانشجویان برساند. حتی برخی منابع خارجی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی تکثیر و با حفظ کیفیت و قیمت مناسب در اختیار دانشجویان قرار می‌گرفتند. بنابراین نشر در جهاد دانشگاهی سابقه‌ای تاریخی دارد.



ایمانی خوشخو با اشاره به شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ موضوع شکل‌گیری پارک‌های تخصصی در کشور دنبال شد و ما نیز پیشنهاد ایجاد پارک صنایع فرهنگی را مطرح کردیم. پس از حدود یک سال و نیم پیگیری و رایزنی، مجوز پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی صادر شد و امروز حدود ۲۰ شرکت در حوزه فناوری در این مجموعه فعالیت می‌کنند.



رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ادامه داد: امروز یکی از محورهای همکاری ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع نوآوری در نشر است و معتقدیم اگر در حوزه فناوری به شکل فعال و نه منفعل وارد نشویم، در یک یا دو سال آینده آثار عقب‌ماندگی خود را نشان خواهد داد.



وی با اشاره به فعالیت‌های مشترک این پارک در حوزه‌های مختلف فرهنگی گفت: در حوزه سینما جلسات مشترکی با حضور فعالان این عرصه برگزار کرده‌ایم و موضوعات جدیدی در این نشست‌ها مطرح شده است. همچنین با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جلساتی داشته‌ایم و در حال پیگیری راه‌اندازی رشته بازی‌سازی در دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر جهاد دانشگاهی هستیم.



ایمانی خوشخو تأکید کرد: جهاد دانشگاهی به دنبال انجام کارهای تکراری نیست. رویکرد این نهاد این است که اگر کاری بر زمین مانده باشد، وارد آن شود و پس از اینکه مجموعه دیگری توانست آن کار را به انجام برساند، جهاد دانشگاهی نیز به سراغ مسئله دیگری برود. سابقه و تاریخ جهاد دانشگاهی نشان داده که این مجموعه همواره در حوزه‌های بر زمین‌مانده ورود کرده است.



وی با اشاره به سابقه حضور جهاد دانشگاهی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: حضور جهاد دانشگاهی در حوزه کتاب و نشر همچنان ادامه دارد و این مجموعه در نمایشگاه‌های کتاب نیز فعالیت گسترده‌ای داشته است. امروز نیز در کنار دوستانمان در خانه کتاب و ادبیات ایران، در بخش نرم‌افزاری حوزه نشر همکاری خواهیم کرد تا سخت‌افزار و نرم‌افزار کتاب و نشر در کنار یکدیگر پیش بروند.



رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی همچنین از همکاری این مجموعه در حوزه بین‌المللی خبر داد و افزود: در نمایشگاه کتاب مسکو نیز به شرکت‌های فعال در این حوزه برای حضور و ورود به بازارهای بین‌المللی کمک خواهیم کرد و آمادگی داریم همکاری‌های مشترک خود را با مجموعه‌های فرهنگی توسعه دهیم.



وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پارک گفت: از سال گذشته تاکنون حدود پنج هزار مترمربع فضای جدید به مجموعه اضافه شده است. بخشی از این فضا در تهران و بخش دیگری در نقاط دیگر پیش‌بینی شده و با توجه به دشواری تأمین ساختمان و فضای مناسب، توسعه این زیرساخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.



ایمانی خوشخو در پایان با اشاره به رویکرد جهاد دانشگاهی در ورود به حوزه‌های جدید گفت: امیدواریم پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به‌عنوان نخستین پارک تخصصی صنایع فرهنگی کشور و مجموعه‌ای با مأموریت ملی، بتواند در خدمت توسعه فرهنگی و فناوری کشور باشد. توصیه شهید آیت‌الله رئیسی درباره انجام «کارهای بر زمین‌مانده» و ورود به عرصه‌هایی که دیگران تاکنون به آنها ورود نکرده‌اند، باید همچنان مورد توجه قرار گیرد. جهاد دانشگاهی نیز در طول سال‌های فعالیت خود نشان داده است که در چنین عرصه‌هایی پیشگام بوده است.