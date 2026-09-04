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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

خبرنگار صهیونیست: شیخ نعیم قاسم بسیار قدرتمندتر از حد انتظار است

خبرنگار صهیونیست: شیخ نعیم قاسم بسیار قدرتمندتر از حد انتظار است

خبرنگار روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» با بیان اینکه حزب الله به‌شدت تلاش می کند توانمندی هایش را تقویت کند، اذعان کرد که شیخ نعیم قاسم از آنچه که انتظار می رفت، بسیار قدرتمندتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما،‌ «یوآو لیمور» خبرنگار روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گفت که حزب الله به شدت تلاش می کند توانمندی هایش را تقویت کند و احتمال دارد در صورتی که احساس تهدید وجودی کند، وارد عمل شود.

بر اساس این گزارش، این خبرنگار صهیونیست همچنین اذعان کرد که شیخ نعیم قاسم دبیرکل جدید حزب الله هم ثابت کرد از آنچه که انتظار می رفت، بسیار قدرتمندتر است.

اعتراف صهیونیست‌ها به توان حزب الله و رهبری مؤثر شیخ نعیم در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در لبنان از سوی رژیم اشغالگر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6936981

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    نظرات

    • ادم IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 30
      پاسخ
      خداحفظشون کنه شیخ نعیم قاسم وحزب الله قهرمان را.دولت لبنان میگه ایران درامورلبنان دخالت می‌کنه.ولی این دخالت نیست.این کمک نیست.یک وظیفه ماایرانیان است برای جلوگیری ازاشغالگری اسراییل ..وقتی دولت لبنان خودشو میزنه به نفهمی.داره درراستای سیاستهای آمریکا واسراییل حرکت می‌کنه.ولی ایران هرگزمقاومت راتنهانمیگذاره همانطورکه انهامردم ایران راتنهانگذاشتند.

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