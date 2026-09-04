خبرنگار صهیونیست: شیخ نعیم قاسم بسیار قدرتمندتر از حد انتظار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما،‌ «یوآو لیمور» خبرنگار روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گفت که حزب الله به شدت تلاش می کند توانمندی هایش را تقویت کند و احتمال دارد در صورتی که احساس تهدید وجودی کند، وارد عمل شود.

بر اساس این گزارش، این خبرنگار صهیونیست همچنین اذعان کرد که شیخ نعیم قاسم دبیرکل جدید حزب الله هم ثابت کرد از آنچه که انتظار می رفت، بسیار قدرتمندتر است.

اعتراف صهیونیست‌ها به توان حزب الله و رهبری مؤثر شیخ نعیم در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در لبنان از سوی رژیم اشغالگر همچنان ادامه دارد.