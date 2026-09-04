برابر متجاوز باید ایستادگی و دفاع جانانه کرد؛ ضرورت حفظ وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: دو صدا مورد خشم خداوند است؛ یکی ناله و بیتابی هنگام مصیبت و دیگری صداهای لهو و غنا هنگام برخورداری از نعمت.
وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) درباره پرهیز از مشروبات الکلی و مواد مستکننده افزود: در آموزههای دینی نسبت به استفاده از خمر و هر آنچه موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی میشود، هشدار داده شده است؛ چراکه چنین اموری میتواند زمینهساز بسیاری از آسیبها و گناهان شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز قیام ۱۷ شهریور اظهار کرد: این روز از یک سو یادآور حادثهای تلخ و جنایتی بزرگ است و از سوی دیگر نماد بیداری و خیزش مردم در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی به شمار میرود.
از قیامهای پیش از انقلاب تا حماسههای پس از آن
وی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ در قم و قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را از جمله حرکتهای مهم مردمی پیش از پیروزی انقلاب برشمرد و افزود: این حرکتها در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی و پایان حکومت پهلوی منجر شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین به برخی حرکتهای مردمی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: تسخیر لانه جاسوسی، حماسه ۹ دی و دیگر حضورهای گسترده مردم در مقاطع حساس، نمونههایی از حرکتهای جمعی ملت ایران پس از انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به حوادث اخیر نیز اظهار کرد: در آخرین تحولات، با حمله آمریکا و شهادت رهبر و جمعی از فرماندهان، بار دیگر یک حرکت گسترده مردمی شکل گرفت که باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب، از ظرفیت و انسجام ایجادشده در آن بهدرستی استفاده کرد.
آیتالله لائینی حفظ وحدت را شرط اساسی موفقیت حرکتهای مردمی دانست و تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش میکنند میان مردم و رهبران و مسئولان اختلاف ایجاد کنند تا یک حرکت اجتماعی را از مسیر اصلی خود خارج و بیاثر کنند.
وی با اشاره به تجربه نهضت مشروطه خاطرنشان کرد: در آن دوره نیز اختلاف میان رهبران و جریانهای مؤثر در نهضت موجب شد این حرکت با وجود ظرفیت و گستردگی، به نتیجه مورد انتظار نرسد و این تجربه تاریخی باید برای امروز مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع وحدت گفت: وحدت نیز نیازمند محور و معیار است و بر اساس آموزههای اسلامی باید در برابر دشمنان قاطع بود و در میان خود مؤمنان، با رحمت، مهربانی و برادری رفتار کرد.
وی ادامه داد: اگر مرز میان خودی و دشمن مشخص نباشد و دشمن بتواند در جامعه نفوذ کند، وحدت آسیب میبیند و اگر مردم نیز نسبت به یکدیگر رحمت و مهربانی نداشته باشند، انسجام اجتماعی تضعیف خواهد شد.
آیتالله لائینی با تأکید بر ضرورت پاسداری از وحدت و انسجام ملی افزود: همه مردم باید خود را نسبت به حفظ وحدت مسئول بدانند و اجازه ندهند اختلافافکنی دشمن، سرمایه اجتماعی و انسجام ایجادشده در جامعه را تضعیف کند.
وی گفت: قیامهای ۱۵ خرداد، ۱۹ دی و ۱۷ شهریور در نهایت به پایان استبداد داخلی و سقوط رژیم پهلوی منجر شد و امید است حرکتهای مردمی امروز نیز با حفظ وحدت و انسجام، به مقابله با سلطه و استکبار خارجی و پایان دادن به زیادهخواهیهای آمریکا منجر شود.
وی افزود: انسان باید در هنگام مصیبت صبر و تحمل داشته باشد و در زمان برخورداری از نعمت نیز از رفتارهای نامشروع و حرام پرهیز کند و زندگی مؤمنانه باید با آوای قرآن، عبادت، نصیحت، موعظه و تذکر همراه باشد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به مناسبتهای پیشرو، سالروز صلح امام حسن مجتبی(ع) و قیام ۱۷ شهریور را از موضوعات مهم هفته دانست و گفت: موضوع صلح امام حسن(ع) در خطبه نخست و قیام ۱۷ شهریور در خطبه دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه اصل و وضعیت طبیعی زندگی بشر باید بر صلح، آرامش و سازش استوار باشد، تصریح کرد: جنگ و درگیری یک وضعیت طبیعی نیست، بلکه عارضهای است که باید برطرف شود و اگر جنگی شکل گرفت، در نهایت باید برای بازگرداندن صلح تلاش کرد.
تشریح سه نوع صلح از نگاه قرآن
آیتالله لائینی با بیان اینکه حفظ صلح پیش از وقوع جنگ نیازمند تدبیر است، گفت: بزرگان جامعه، خانواده، روستا و سایر مجموعهها باید مراقبت کنند اختلافها و گلایهها به درگیری تبدیل نشود و آرامش موجود حفظ شود.
وی ادامه داد: اگر با وجود این مراقبتها جنگ و درگیری اتفاق افتاد، باید برای پایان آن تلاش کرد، اما هر نوع صلحی از نظر قرآن صحیح نیست و باید میان صلح درست و نادرست تفاوت قائل شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران نخستین نوع را «صلح ممنوع» عنوان کرد و گفت: اگر فرد یا جامعهای توان دفاع از حق خود و مقابله با ظلم را داشته باشد، اما به دلیل ترس، تهدید، تطمیع یا ضعف از حق خود صرفنظر کند و به دنبال صلح برود، چنین صلحی مورد تأیید اسلام نیست.
وی با استناد به آیه ۳۵ سوره محمد(ص) افزود: قرآن مؤمنان را از سستی و درخواست صلح در شرایطی که دست برتر را دارند، برحذر داشته است.
آیتالله لائینی با اشاره به شرایط امروز و موضوع آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مخالفت با صلح به معنای مخالفت با اصل صلح نیست، بلکه باید دید با چه کسی، در چه شرایطی و بر اساس چه مبنایی قرار است صلح صورت بگیرد.
وی گفت: هنگامی که دشمن همچنان در میدان حضور دارد، از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان تهدید و کریخوانی میکند، نمیتوان صلح را به معنای کوتاه آمدن در برابر او دانست.
نماینده ولیفقیه در مازندران نوع دوم را «صلح مشروع و اختیاری» دانست و بیان کرد: اگر دشمن واقعاً از جنگ دست بکشد، از تعرض خودداری کند و برای پایان دادن به درگیری آمادگی داشته باشد، در چنین شرایطی ادامه جنگ موضوعیتی ندارد و باید به سمت صلح حرکت کرد.
وی با اشاره به آیات قرآن درباره کسانی که از جنگ کنارهگیری میکنند، افزود: اگر طرف مقابل از جنگ دست برداشت و به سمت صلح آمد، مسلمانان نیز باید صلح را بپذیرند و به درگیری ادامه ندهند.
آیتالله لائینی سومین نوع را «صلح مشروع و اضطراری» عنوان کرد و گفت: گاهی جنگی اتفاق افتاده و دشمن همچنان در موضع تجاوز قرار دارد، اما طرف مقابل توان ادامه جنگ را ندارد و از نظر نیرو، امکانات یا تواناییهای لازم با محدودیت مواجه است؛ در چنین شرایطی ممکن است صلح از روی اضطرار پذیرفته شود.
وی تأکید کرد: بنابراین اسلام دین جنگ نیست و جنگطلبی را دنبال نمیکند، اما در برابر متجاوز باید ایستادگی کرد و دفاع جانانه داشت؛ در عین حال جنگ نیز نباید تا ابد ادامه پیدا کند و باید در شرایط صحیح به صلح منتهی شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان با اشاره به ظهور حضرت مهدی(عج) خاطرنشان کرد: بشریت باید منتظر روزی باشد که جهان از صلح، عدالت، وحدت و برادری برخوردار شود و جنگها، فتنهها و درگیریها از میان برود و زمینه تحقق عدالت جهانی و جامعهای سرشار از صلح و برادری فراهم شود.
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