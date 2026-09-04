تشریح جزئیات ۴ حادثه فوتی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: در این حوادث‌ یک راکب موتورسیکلت، دو راننده و یک عابر پیاده به دلیل نادیده گرفتن قوانین اولیه راهنمایی و رانندگی جان خود را از دست دادند؛ حوادثی که همگی با اندکی احتیاط و رعایت الزامات ایمنی قابل پیشگیری بودند.

وی افزود: حوالی ساعت ۰۲:۳۷ بامداد یکشنبه ۸ شهریور، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توجه کافی به جلو، به شدت با راننده ۵۱ ساله یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد. راننده وانت بدون استفاده از هیچ‌گونه علائم هشدار دهنده و مثلث خطر در حاشیه بزرگراه توقف کرده و در بیرون خودرو ایستاده بود که در این حادثه در دم جان باخت.

سردار موسوی پور ادامه داد: ساعت ۱۴ روز یکشنبه، در مسیر جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)، راننده ۴۵ ساله یک دستگاه سواری تیبا بر اثر حواس‌پرتی و عدم توجه به جلو، به شدت از پشت سر با یک دستگاه کامیونِ در حال حرکت برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۲ دوشنبه ۹ شهریور در صالح‌آباد، یک دستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راکب در کنترل وسیله نقلیه واژگون شد. متأسفانه راکب ۵۱ ساله به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و اصابت مستقیم سر با سطح آسفالت در صحنه حادثه جان باخت.

سردار موسوی پور گفت: ساعت ۰۲:۴۵ بامداد پنجشنبه ۱۲ شهریور در بزرگراه شهید آوینی، خودروی سواری به علت بی‌توجهی به جلو با عابر پیاده ۵۰ ساله‌ای که در حال عبور غیرمجاز و ناایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد که منجر به فوت عابر شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه بزرگراه، محل توقف یا عبور عابر پیاده نیست به عموم رانندگان و شهروندان توصیه کرد: توقف اضطراری الزامات دارد، در صورت بروز نقص فنی در بزرگراه‌ها، خودرو را به منتهی‌الیه سمت راست (شانه راه) هدایت کرده، فلاشرها را روشن کنید و حتماً مثلث شبرنگ هشداردهنده را در فاصله حداقل ۱۰۰ متری قرار دهید؛ هرگز در مسیر جریان ترافیک یا خارج از خودرو به تماشای نقص فنی نایستید.

وی افزود: عرض بزرگراه‌ها قتلگاه عابران پیاده است. عبور از بزرگراه تحت هر شرایطی ممنوع بوده و شهروندان باید صرفاً از پل‌های هوایی و گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند. کلاه ایمنی تنها حفاظ جان موتورسیکلت سواران است، بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیر موتورسواران به دلیل ضربه به سر است، بنابراین استفاده از کلاه استاندارد را جدی بگیرید.