به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر شنبه مرکز فرهنگی و گلزار شهدای شهرستان چرام با اعتبار ۲۶.۳ میلیارد تومان با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین افتتاح مرکز فرهنگی و گلزار شهدای شهرستان چرام، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: ساماندهی گلزار شهدا و ایجاد فضای فرهنگی در جوار مزار مطهر شهدا از مطالبات اصلی و دغدغه‌های دیرینه مردم شهرستان چرام بود که امروز محقق شد.

یدالله رحمانی با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: عملیات اجرایی مرکز فرهنگی و گلزار شهدای چرام در دو فاز تعریف شد که در فاز نخست، ۹ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: در ادامه و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۷ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل این پروژه اختصاص یافت و مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای آن به ۲۶.۳ میلیارد تومان رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه وضعیت پیشین گلزار شهدای چرام در شأن شهدا و مردم منطقه نبود، گفت: پیش از اجرای این طرح، گلزار شهدا فاقد زیرساخت‌های لازم و فضای سرپوشیده بود و همین مسئله تردد و حضور خانواده‌های معظم شهدا را با دشواری مواجه می‌کرد.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه، فضای گلزار شهدا به شکل اساسی ساماندهی و یک فضای فرهنگی سرپوشیده ایجاد شد تا این مکان مقدس به پایگاهی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و محلی برای حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا تبدیل شود.

رحمانی در پایان از تمامی دستگاه‌ها و دست‌اندرکارانی که در اجرای این پروژه و رفع دغدغه مردم شهرستان چرام مشارکت و تلاش کردند، قدردانی کرد.