به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: مسئولان نظام اسلامی و همه کسانی که به نوعی متولی اداره جامعه هستند، باید در برابر معصیت آشکار با گفتار و رفتار مناسب عمل کنند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کتاب «تحریرالوسیله» امام خمینی(ره) افزود: در این کتاب برای جلوگیری از منکر، دو مرحله رفتاری و گفتاری مورد توجه قرار گرفته است و در مرحله دوم، هنگامی که برخورد رفتاری مؤثر واقع نشود، باید با زبان و گفتار نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر زبانی نیز دارای مراحل مختلف است، تصریح کرد: در این مسیر باید بر اساس تعالیم شریعت و به صورت گام‌به‌گام عمل کرد.

صلح باید با حفظ هوشیاری در برابر دشمن همراه باشد

فلاحتی با اشاره به سالروز انعقاد صلح امام حسن مجتبی(ع) با معاویه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر درباره صلح با دشمن نکات مهمی را بیان کرده‌اند.

وی افزود: اگر دشمن تو را به صلح دعوت کرد، آن را رد نکن؛ اما پس از صلح نیز باید با هوشیاری و مراقبت کامل رفتار کرد، چراکه ممکن است دشمن از فرصت صلح برای غافلگیر کردن طرف مقابل استفاده کند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به شرایط دوران امام حسن مجتبی(ع) گفت: اگر مردم زمان امام حسن(ع) همانند ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن پای کار بودند، شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.

وی با اشاره به خیانت برخی فرماندهان و یاران امام حسن(ع) اظهار کرد: امام حسن مجتبی(ع) چندین بار برای مقابله با معاویه نیرو اعزام کردند، اما برخی فرماندهان تحت تأثیر تطمیع مالی و وعده‌های قدرت قرار گرفتند و از همراهی با امام دست کشیدند.

ملت ایران در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شود

فلاحتی با اشاره به تحولات منطقه و مواضع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته پای نظام، انقلاب، رهبری، اسلام و قرآن ایستاده و همچنان در برابر فشارها و تهدیدها مقاومت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی باید با حفظ منافع ملی و اقتدار خود عمل کند، افزود: دشمن قابل اعتماد نیست و سابقه اقدامات آمریکا نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌ها و تعهدات آن اعتماد کرد.

امام جمعه رشت با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش و سپاه، چشم و چراغ ملت هستند و مردم از توان دفاعی و اقتدار آنان حمایت می‌کنند.

مردم باید در مسائل اجتماعی و سیاسی صاحب‌نظر باشند

وی همچنین با تأکید بر ضرورت شنیده شدن دیدگاه‌های مردم اظهار کرد: مردم باید بتوانند درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدگاه‌های خود را بیان کنند و نباید تلاش شود صدای مردم بسته شود.

امام جمعه رشت افزود: مسئولانی که تصمیم‌گیر هستند باید نگاه جامعه و دیدگاه مردم را بشنوند و بدانند جامعه نسبت به مسائل مختلف چه نظری دارد تا تصمیم‌ها با شناخت دقیق‌تری اتخاذ شود.

تأکید امام جمعه رشت بر هوشیاری در برابر آمریکا

فلاحتی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت: سابقه آمریکا در منطقه و جهان نشان داده است که این کشور به دنبال تأمین منافع خود است و نمی‌توان نسبت به رفتار و وعده‌های آن خوش‌بین بود.

وی با اشاره به حمایت آمریکا از برخی کشورهای منطقه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه دشمنان از ظرفیت‌های دفاعی خود استفاده خواهد کرد و نیروهای مسلح نیز در برابر هرگونه تجاوز از کشور دفاع می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته سختی‌ها و بحران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و با تکیه بر ایمان، مقاومت و اتحاد، از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.

نیروهای مسلح و ملت ایران در کنار یکدیگر ایستاده‌اند

امام جمعه رشت با اشاره به نقش ارتش و نیروهای مسلح در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: نیروهای مسلح از ابتدای انقلاب در کنار مردم قرار داشتند و بخشی از آنان با لبیک به ندای امام خمینی(ره) در برابر رژیم پهلوی ایستادند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور گفت: قیام ۱۷ شهریور از حوادث مهم و اثرگذار در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود و یاد و خاطره شهدای این حادثه و شهدای نیروهای مسلح را گرامی می‌داریم.

فلاحتی در پایان با قدردانی از حضور مردم و نیروهای مسلح در صحنه، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کرد.