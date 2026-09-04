به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی نقوی در خطبههای نماز جمعه این هفته لنگرود، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: سبک و روش قرآن کریم در توصیه به تقوا این است که خدای متعال هرجا انسان را به تقوا دعوت میکند، راهکار عملی تحقق آن را نیز بیان میکند.
وی افزود: خداوند در قرآن کریم انسان را رها نکرده که خودش راهکار تقوا را پیدا کند، بلکه هرجا میفرماید «اتق الله»، بلافاصله نسخه عملی اهل تقوا شدن را نیز بیان میکند.
امام جمعه لنگرود با اشاره به آیات قرآن، توجه به معاد را یکی از راههای تحقق تقوا دانست و گفت: خداوند میفرماید «اتق الله واعلموا أنکم إلیه تحشرون»؛ یعنی توجه به معاد و روز حساب باعث میشود انسان مراقب اعمال خود باشد و بداند که روزی باید درباره لحظهلحظه عمر خود پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقوی، مراقبت از زبان و گفتار را از دیگر راهکارهای تحقق تقوا عنوان کرد و تصریح کرد: خداوند میفرماید «اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا»؛ بنابراین کسی که میخواهد اهل تقوا باشد باید مراقب زبان، سخن و گفتار خود باشد.
وی با اشاره به نهی قرآن از ربا و حرامخواری بیان کرد: «اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا»؛ اگر انسان میخواهد اهل تقوا باشد، باید از حرامخواری پرهیز کند.
امام جمعه لنگرود تصریح کرد: سرقت، تصرف نابجای مال دیگران، تعدی به ارث دیگران و تصرف غیرشرعی در موقوفات، از مصادیق حرامخواری است و انسان متقی باید از همه این موارد پرهیز کند.
تقوا در گرو همراهی با اهلبیت(ع) است
نقوی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» تصریح کرد: اگر انسان میخواهد اهل تقوا باشد باید در کنار پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع) و اولیای الهی قرار بگیرد و از مسیر آنان فاصله نگیرد.
وی ادامه داد: انسان در کنار بندگان ممتاز خداوند، رنگ و بوی آنان را میگیرد و اگر از پیامبر و اهلبیت(ع) جدا شود، نمیتواند به حقیقت تقوا دست پیدا کند.
امام جمعه لنگرود با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۹۶ نهجالبلاغه درباره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) میفرماید دلهای آماده در کنار پیامبر قرار میگرفت و به ایشان جذب میشد.
حجت الاسلام نقوی با اشاره به داستان «خداش» از یاران امیرالمؤمنین(ع) اذعان کرد: او در ابتدا از مخالفان حضرت بود و با مأموریت طلحه و زبیر برای رساندن نامه نزد امیرالمؤمنین(ع) رفت، اما با مشاهده شخصیت و رفتار حضرت چنان متحول شد که در نهایت در رکاب امیرالمؤمنین(ع) قرار گرفت و به شهادت رسید.
وی خاطرنشان کرد: اولیای الهی اینگونه هستند؛ انسان را متحول و جذب میکنند. قرآن نیز میفرماید: «وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ».
وقف نیازمند دل بزرگ است، نه مال فراوان
امام جمعه لنگرود در ادامه با گرامیداشت هفته وقف، یاد واقفان خیراندیش را گرامی داشت و گفت: امروز آخرین روز هفته وقف است و باید از واقفانی که در طول تاریخ برای شهرستان و جامعه موقوفاتی ایجاد کردهاند، قدردانی کنیم.
حجت الاسلام نقوی با اشاره به اینکه بسیاری از مساجد و اماکن مورد استفاده مردم از موقوفات هستند، بیان کرد: وقف یک امانت است و متولیان موقوفات، هیئتامنای مساجد و استفادهکنندگان از آن باید در حفظ این امانت و استمرار برکات وقف برای نسلهای آینده تلاش کنند.
وی بر ضرورت معرفی نیتهای واقفان به مردم تأکید کرد و گفت: وقف لزوماً نیازمند داشتن مال فراوان نیست؛ بسیاری از واقفان اموال کوچکی را در راه خیر وقف کردهاند. وقف بیش از آنکه به مال بزرگ نیاز داشته باشد، به دل بزرگ و نیت خیر نیاز دارد.
امام جمعه لنگرود تصریح کرد: اگر فرهنگ وقف بهدرستی برای مردم تبیین شود، شعار «همه ما واقف باشیم» محقق خواهد شد.
وی افزود: حتی وقف یک آبسردکن برای مسجد، خیابان یا مسیر عبور مردم نیز میتواند مصداق وقف باشد و لازم نیست انسان حتماً مال و سرمایه زیادی داشته باشد.
تعاونیها میتوانند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کنند
حجت الاسلام نقوی با اشاره به روز تعاون اظهار کرد: امام راحل بارها بر اهمیت تعاون تأکید کرده و آن را یکی از اساسیترین، منطقیترین و بنیادیترین راهکارها برای استقرار عدالت در کشور دانسته است.
وی افزود: تعاون میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و عدالت اقتصادی را در جامعه ایجاد کند؛ یعنی سرمایههای خرد مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد و وارد عرصه تولید و اشتغال شود.
امام جمعه لنگرود با اشاره به مشکلات کشاورزان و برنجکاران گفت: اگر کشاورزان با تشکیل تعاونی، تولید و عرضه محصول خود را مدیریت کنند، دیگر مجبور نخواهند بود محصول خود را پیش از رسیدن فصل برداشت با قیمت پایین بفروشند و واسطهها با قیمت بالاتر آن را عرضه کنند.
حجت الاسلام نقوی با انتقاد از کاهش قیمت محصول کشاورزان در زمان برداشت، بیان کرد: هزینههای تولید کشاورزان کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش یافته است، اما در فصل برداشت قیمت محصول آنها کاهش مییابد؛ در حالی که در برخی بازارها شاهد افزایش مداوم قیمت هستیم.
وی راهکار این مسئله را تقویت تعاونیها دانست و گفت: طبق برنامههای توسعه کشور، سهم تعاونیها در اقتصاد باید به ۲۵ درصد میرسید، اما امروز این سهم در خوشبینانهترین آمار حدود هفت تا هشت درصد است.
امام جمعه لنگرود تصریح کرد: مشکلات موجود در مسیر کار جمعی نباید موجب رها کردن تعاونیها شود و جوانان نیز میتوانند با مشارکت دوستان و اعضای خانواده، فعالیتهای کوچک اقتصادی و تولیدی را آغاز کنند.
۱۷ شهریور نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی است
حجت الاسلام نقوی با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: خون پاک شهدای ۱۷ شهریور موجب سرعت گرفتن روند پیروزی انقلاب اسلامی و در نهایت برچیده شدن رژیم پهلوی شد.
وی با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم پهلوی در آن مقطع اظهار کرد: با وجود همه حمایتها و برنامه ریزیهای آمریکا و دیگر قدرتهای خارجی برای حفظ رژیم شاهنشاهی، این حمایتها نتوانست مانع سقوط رژیم پهلوی شود.
امام جمعه لنگرود افزود: سنت الهی این است که خون مظلوم، بساط ظالم را برمیچیند و افزایش جنایت، موجب ماندگاری جنایتکاران نمیشود، بلکه آنان را به پایان قدرت خود نزدیکتر میکند.
در روایت مسائل کشور، نقاط قوت را نیز ببینیم
حجت الاسلام نقوی با اشاره به شرایط کشور و جنگ اخیر، گفت: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر و فرماندهان کشور، مردم عرصه را خالی خواهند کرد، اما حضور مردم در صحنه برخلاف محاسبات دشمن رقم خورد.
وی ادامه داد: مردم در ماههای گذشته در خیابانها حضور داشتند، روزه گرفتند، افطاری و شبهای قدر برگزار کردند، مراسم محرم و برنامههای اربعین، دعا، توسل، نماز و دیگر اجتماعات مردمی را برگزار کردند و پرچم ایران را در دست گرفتند.
امام جمعه لنگرود این حضور را یکی از ارکان قدرت کشور دانست و تصریح کرد: اگر میخواهیم از قدرت و قوت ملت ایران سخن بگوییم، باید این حضور مردم را ببینیم و روایت کنیم.
حجت الاسلام نقوی با اشاره به توصیه اخیر رهبر انقلاب درباره روایتگری قدرت کشور اذعان کرد: در کشور ضعفهایی در حوزههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و معیشتی وجود دارد، اما این به معنای آن نیست که هرجا تریبونی در اختیارمان قرار گرفت، فقط ضعفهای کشور را بیان کنیم.
وی افزود: ضعفها باید در جلسات کارشناسی و به مسئولان منتقل شود تا برای حل آنها اقدام کنند، اما در برابر دشمن نباید بهگونهای سخن بگوییم که موجب گستاخی بیشتر او شود.
امام جمعه لنگرود تأکید کرد: جهاد تبیین فقط بیان ضعفهای کشور نیست، بلکه باید نقاط قوت و قدرت کشور نیز برای مردم و جامعه روایت شود.
اجتماعات مردمی باید با مشارکت مردم تقویت شود
حجت الاسلام نقوی با تقدیر از حضور مردم در اجتماعات، گفت: حضور مردم در میدان طی ماههای گذشته یک کار بزرگ است و موجب تقویت وحدت، انسجام و ظرفیتهای کشور میشود.
وی تأکید کرد: همه مردم باید این اجتماعات را از آن خود بدانند و هرکس دلش برای کشور و سرزمینش میتپد، در این اجتماعات سهم داشته باشد.
امام جمعه لنگرود خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم ما برای مردم تصمیم میگیریم و برای آنها برنامه میریزیم؛ آنچه اجتماعات مردمی را حفظ و فعالتر میکند، برنامهریزی با مشارکت مردم است تا همه مردم این اجتماعات را متعلق به خود بدانند.
حجت الاسلام نقوی در پایان با گرامیداشت حضور آیتالله کاظمی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، در شهرستان لنگرود، از حضور وی در اجتماعات مردمی، یادوارههای شهدا و نماز جمعه این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
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