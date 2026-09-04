به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمود نوری شادکام در آیین اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد اظهار کرد: برگزاری این کنگره حاصل تلاش و همراهی ریاست کنگره، دبیر اجرایی، اعضای کمیته‌های اجرایی و داوری، استادان و تمامی مجموعه‌هایی است که طی دو سال گذشته در برگزاری این رویداد نقش داشتند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی یزد افزود: یزد تنها شهر خشت و بادگیرها نیست، بلکه فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و گروه‌های مختلف، یکی از ویژگی‌های ارزشمند و تاریخی این شهر به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در مباحث مرتبط با سلامت روان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر، توجه به عوامل محافظت‌کننده اهمیت زیادی دارد و زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

نوری شادکام تصریح کرد: یزد در طول تاریخ با تکیه بر گفت‌وگو، تعامل و رویکردهای مسالمت‌آمیز توانسته است این فرهنگ را حفظ کند و این سرمایه اجتماعی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه مورد توجه قرار گیرد.