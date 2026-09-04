تأکید معاون وزیر بهداشت بر تبدیل ظرفیت پژوهشی یزد به موتور تولید علم

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده در نشست با رؤسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار کرد: تجربه دانشگاههای علوم پزشکی تهران و مازندران نشان میدهد که با آموزش، تشویق و ایجاد رقابت بین اعضای هیئت علمی میتوان ظرفیتهای موجود را به موتور تولید علم تبدیل کرد.
وی پیشنهاد راهاندازی مدل «دستیار پژوهشی» در بیمارستانها و مراکز توسعه بالینی دانشگاه علوم پزشکی یزد را مطرح کرد و افزود: در این مدل میتوان پزشکان عمومی توانمند در حوزه پژوهش را در کنار متخصصان قرار داد تا دادههای بالینی به پژوهشهای کاربردی و مقالات معتبر تبدیل شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین بر حمایت ویژه از اعضای هیئت علمی جوان تأکید کرد و گفت: اختصاص گرنتهای پژوهشی ویژه به استادیاران جوان و حمایت بدون سقف از پژوهشگران برتر، میتواند زمینه تربیت نسل جدید دانشمندان دانشگاه را فراهم کند.
آخوندزاده با اشاره به ظرفیت مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان کرد: از میان ۱۵ مجله دانشگاه، پنج مجله در پایگاه Scopus و دو مجله در Web of Science نمایه شدهاند و سایر مجلات نیز ظرفیت ورود به پایگاههای معتبر بینالمللی را دارند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه محدودکننده به حوزه پژوهش گفت: «نگاه انقباضی، پژوهش را خشک میکند.» سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، توسعه تعاملات بینالمللی و حضور استادان در کنگرههای علمی، بیش از تمرکز صرف بر رتبهبندی میتواند به شادابی و پویایی پژوهش در دانشگاه کمک کند.
آخوندزاده به منظور شرکت در آیین اختتامیه سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر به یزد سفر کرده است.
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