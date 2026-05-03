به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت تحولات روزهای اخیر بازار ارز اعلام کرد: نوسانات مشاهده‌شده در ابتدای بازگشایی بازارها، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در متغیرهای اقتصادی باشد، تحت تأثیر هیجانات مقطعی، انتظارات کوتاه‌مدت و رفتارهای احتیاطی برخی فعالان بازار شکل گرفته است.

تحولات بازار ارز باید با واقع‌بینی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تحلیل شود، اما ورود هیجانی به بازار در سطوح قیمتی بالا، می‌تواند ریسک جدی ضرر و زیان برای خریداران ایجاد کند.

تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که خرید ارز در فضای التهاب و بر پایه انتظارات روانی، همواره با مخاطره همراه بوده و در صورت تغییر شرایط بازار، خریداران هیجانی ممکن است با زیان قابل توجه مواجه شوند.

با توجه به ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار ارزی و امکان مداخله مؤثر بازارساز در زمان مقتضی، هرگونه رفتار سفته‌بازانه و خریدهای هیجانی می‌تواند پرریسک باشد. بدیهی است در صورت تعدیل انتظارات، افزایش عرضه یا مداخله هدفمند بانک مرکزی، احتمال بازگشت قیمت‌ها و زیان خریداران در نرخ‌های بالا وجود دارد.

همچنین بخشی از انتظارات موجود در بازار ارز متأثر از فضای سیاسی و ارزیابی فعالان از روند تحولات خارجی است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در اخبار سیاسی یا کاهش ریسک‌های انتظاری می‌تواند به سرعت مسیر بازار را تغییر داده و زمینه افت قیمت‌ها را فراهم کند. از این رو، اتکا به فضای روانی کوتاه‌مدت و نادیده گرفتن ریسک تغییر انتظارات سیاسی، می‌تواند برای خریداران ارز مخاطره‌آمیز باشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند تأمین ارز مورد نیاز کشور در سال جاری به‌صورت مستمر و منظم در حال انجام است. همچنین فرآیند تأمین روزانه ارز در مرکز مبادله و سایر مسیرهای رسمی، مطابق برنامه ادامه دارد و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور در جریان است.

بانک مرکزی ضمن رصد مستمر تحولات بازار ارز، تأکید می‌کند که سیاست‌گذار ارزی اجازه نخواهد داد هیجانات مقطعی، انتظارات غیرواقعی و رفتارهای سفته‌بازانه، مسیر تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. فعالان اقتصادی و مردم لازم است تصمیمات ارزی خود را بر پایه اطلاعات رسمی، واقعیت‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و پرهیز از رفتارهای هیجانی اتخاذ کنند.