اجتماعات شبانه باید باشکوه بیشتری ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، با اشاره به مناسبت‌های این هفته اظهار کرد: یکی از مناسبت‌های مهم، سالروز ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ است؛ روزی که به «جمعه سیاه» معروف شد.

وی افزود: در شرایطی که جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیری را بر عهده گرفته و دولت خود را دولت «آشتی ملی» نامیده بود، در میدان ژاله تهران برخوردی خونین با مردم رخ داد و جمعی از مردم به شهادت رسیدند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه ۱۷ شهریور به نقطه عطفی در روند انقلاب اسلامی تبدیل شد، ادامه داد: قرار بود با ایجاد رعب و قلدری، نظام سلطنتی حفظ و انقلابیون از صحنه خارج شوند، اما همین حادثه به افزایش خشم مردم و تشدید حرکت انقلاب منجر شد.

فاطمی تصریح کرد: خداوند تقدیر کرده بود که نهضت اسلامی و ایمانی ملت ایران به پیروزی برسد و این حرکت را به منزل مقصود برساند.

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴ گفت: اگر اتفاقاتی که در اسفند سال گذشته برای هر کشور دیگری رخ می‌داد، شاید وضعیت آن کشور بسیار متفاوت می‌شد؛ اما به لطف خدا، با هدایت و ارشاد امام زمان(عج)، مردم، نیروهای مسلح و خادمان ملت پای کار آمدند و کشور از آن شرایط عبور کرد.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: اکنون نیز در یک برهه بسیار حساس قرار داریم و یکی از توصیه‌های بنده ادامه اجتماعات شبانه است؛ چراکه این خواست رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است.

وی خطاب به مردم گفت: برنامه‌های شبانه را تقویت و با شکوه بیشتری برگزار کنید. مردم ایران هر زمان احساس کنند حضورشان لازم است، وارد میدان می‌شوند و این روحیه در میان ملت وجود دارد.

ضرورت حفظ وحدت همراه با مطالبه‌گری منطقی

فاطمی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ایام هفته وحدت، گفت: شاه‌بیت فرمایشات ایشان حفظ وحدت بود. ما که داعیه‌دار وحدت جهان اسلام و وحدت شیعه و سنی هستیم، باید خودمان پیشگام وحدت باشیم و حرفمان را یکی کنیم.

وی تأکید کرد: وحدت به معنای سکوت و کنار کشیدن نیست. کسی نگفته است که مردم انتقاد نکنند یا حرفی بر زبان نیاورند؛ بلکه باید از توهین، اتهام‌زنی، نسبت دادن خیانت و وابستگی به بیگانگان پرهیز کرد و انتقادها را با منطق و استدلال مطرح کرد.امام جمعه شهرکرد افزود: اندیشه‌ها باید با یکدیگر برخورد کنند تا از دل آن، حرف و تصمیم بهتر و صحیح‌تری شکل بگیرد. همان‌گونه که در مجلس یک طرح و قانون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در جامعه نیز باید امکان گفت‌وگوی منطقی و تضارب آرا وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مسئولان نیز باید از حضور مردم در اجتماعات مطالبه‌گرانه استقبال کنند، گفت: مسئولان باید به این اجتماعات افتخار کنند و در مجامع بین‌المللی با قدرت بگویند که نماینده ملتی هستند که از آرمان‌ها، شرف و داشته‌های خود دفاع می‌کند.

در موضوع حجاب از درگیری پرهیز کنیم

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب، اظهار کرد: این موضوع یک مسئله اجتماعی است و نباید اجازه دهیم بهانه‌ای برای ایجاد درگیری و آشوب شود.

وی با خطاب قرار دادن استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: گزارش‌هایی درباره ایجاد درگیری از سوی برخی افراد دریافت کرده‌ایم؛ اما باید توجه داشت کسانی هستند که می‌خواهند با ایجاد تنش، فضای کشور را به هم بریزند.

امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: ما باید صبوری و متانت به خرج دهیم و عاقلانه برخورد کنیم؛ چراکه در موضع قدرت قرار داریم.

وی در عین حال افزود: صبوری به معنای سکوت نیست، بلکه باید روشنگری کرد و جلسات تبیینی برگزار شود و درباره علل تغییرات فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، تأثیر فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگی با مردم گفت‌وگو کرد.

فاطمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس نیز گفت: خانواده‌های محترم باید فرزندان خود را برای یک جهاد معنوی آماده کنند؛ جهادی از جنس بیداری، روشنگری و استقامت در مسیر حق، نه جهاد به معنای درگیری و زد و خورد.