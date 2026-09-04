نماز جمعه باید جریان ایمان و تقوا را در جامعه تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل موسوی در مراسم معارفه امامجمعه جدید ضیاءآباد با اشاره به جایگاه نماز جمعه در جامعه اسلامی اظهار کرد: امام خمینی (ره) نماز جمعه را «قلب فرهنگی شهر» دانستهاند و رهبر معظم انقلاب نیز از نماز جمعه به عنوان قرارگاه ایمان، تقوا و بصیرت یاد کردهاند.
وی افزود: همانگونه که قلب خون را در بدن جریان میدهد، نماز جمعه نیز باید جریان ایمان، تقوا و بصیرت را در جامعه تقویت کند و هرچه انسان از نماز جمعه فاصله بگیرد، زمینه آلودگی و فاصله گرفتن از تقوا بیشتر میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با بیان اینکه نماز جمعه را میتوان «سید نمازها» دانست، ادامه داد: حضور مردم در نماز جمعه و تقویت این نهاد میتواند زمینهساز افزایش ایمان، تقوا و بصیرت در جامعه باشد.
موسوی در ادامه با قدردانی از حضور آیتالله حسین مظفری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه قزوین در این مراسم گفت: حضور ایشان در این برنامه، با وجود برگزاری نماز جمعه مرکز استان، نشاندهنده اهمیت جایگاه ائمه جمعه و تکریم این سنگر فرهنگی است.
وی همچنین از مردم مؤمن و متدین ضیاءآباد و خانوادههای معظم شهدا تقدیر کرد و گفت: ضیاءآباد از مناطق ریشهدار و متدین استان است و تقدیم شمار قابل توجهی شهید و جانباز به انقلاب اسلامی، نشاندهنده عمق ایمان و پایبندی مردم این منطقه به ارزشهای انقلاب است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با قدردانی از خدمات حجتالاسلام احمد خداوردی، امامجمعه سابق ضیاءآباد، اظهار کرد: ایشان در مدت حضور خود خدمات ارزشمندی در این منطقه ارائه کردند و با مردم ارتباطی صمیمی و عمیق داشتند.
موسوی ادامه داد: جای افسوس است که امامجمعهای محبوب و مردمی مانند حجتالاسلام خداوردی از استان قزوین منتقل میشود، اما حضور حجتالاسلام مهدی منصوری با تجربه، اخلاقمداری و روحیه مردمی میتواند این خلأ را جبران کند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در ضیاءآباد گفت: وحدت، توصیه امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نماینده ولیفقیه در استان است و انتظار میرود با حضور امامجمعه جدید، این وحدت و همدلی بیش از گذشته تقویت شود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین همچنین از مسئولان منطقه خواست نهایت همکاری و مساعدت را با امامجمعه جدید داشته باشند تا نهاد نماز جمعه بتواند مأموریتهای خود را به شکل مطلوب دنبال کند.
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