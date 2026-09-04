خوبانی: هر اقدامی علیه انسجام اجتماعی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی خوبانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ملارد با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، خواستار پرهیز مسئولان و مردم از دامنزدن به ناامیدی و اختلاف شد.
خوبانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تقویت انسجام اجتماعی اظهار کرد: هر اقدامی که به ذرهای انسجام اجتماعی آسیب بزند، ممنوع است و در شرایط جنگ ترکیبی باید از رفتارها و اظهاراتی که موجب تضعیف روحیه جامعه میشود، پرهیز کرد.
وی افزود: تظاهر به عجز و ناتوانی، یکی از خطرناکترین دامها در میدان تقابل با دشمن است و مسئولان نباید با بیان مشکلات و ضعفها بهگونهای عمل کنند که زمینه طمع دشمن و ناامیدی مردم فراهم شود.
امام جمعه ملارد ادامه داد: اگر مشکلی در کشور وجود دارد، باید برای رفع آن برنامهریزی و اقدام شود و مسئولان به جای برجستهسازی مشکلات، وظیفه خود را در مدیریت و حل مسائل دنبال کنند.
خوبانی با تأکید بر ضرورت روایت قدرت و توانمندیهای کشور گفت: در شرایط جنگی باید نقاط قوت و ظرفیتهای ایران برای مردم تبیین شود و نباید با ایجاد دو قطبیهای سیاسی و اجتماعی، انسجام جامعه آسیب ببیند.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و تقابل ایران و آمریکا اظهار داشت: دشمن تلاش میکند با فشارهای مختلف، اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایستادگی و انسجام مردم میتواند این توطئهها را خنثی کند.
امام جمعه ملارد در بخش دیگری از سخنان خود با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، بر ضرورت توبه، مجاهدت در مسیر عمل صالح و پرهیز از فریب وسوسههای شیطانی تأکید کرد.
خوبانی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، از نقش رسانهها در تبیین صحیح مسائل جامعه و تقویت امید و انسجام عمومی سخن گفت.
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