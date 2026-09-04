به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدروحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به سالروز انعقاد صلح امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: این رویداد تاریخی از زوایای مختلفی قابل بررسی و عبرتآموز است و یکی از مهمترین ابعاد آن، نقش عملیات روانی و نفوذ دشمن در تضعیف جبهه حق بود.
وی افزود: معاویه برای از هم گسستن سپاه امام حسن (ع) با استفاده از ظرفیتهای موجود، شبکهای پیچیده و چندلایه از عملیات روانی را به کار گرفت و هدف اصلی او ایجاد فاصله میان خواص جامعه و پیشوای جامعه بود.
امامجمعه اسفرورین با بیان اینکه تطمیع و وعدههای مالی از ابزارهای مهم معاویه برای خریدن اراده برخی خواص بود، ادامه داد: امروز نیز دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی و رسانهای به دنبال تضعیف ملت ایران است و یکی از مهمترین ابزارهای آن، انتشار اخبار جعلی و القای ناامیدی در جامعه است.
حسینی تصریح کرد: مردم نباید هر خبری را بشنوند و به آن ترتیب اثر دهند، بلکه باید اخبار را از منابع موثق دریافت کنند و نسبت به صحت مطالبی که در فضای رسانهای منتشر میشود، هوشیار باشند.
وی، تقویت بصیرت و خودسازی اخلاقی را از راههای مقابله با عملیات روانی دشمن دانست و گفت: ملت ایران باید توصیههای امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و رهبران انقلاب اسلامی درباره حفظ وحدت را جدی بگیرند؛ چراکه اتحاد مقدس مهمترین عامل ایستادگی ملت در برابر توطئههای دشمن است.
مسئولان راوی قدرت ایران باشند
امامجمعه اسفرورین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت در هفته دولت اظهار کرد: رهبر انقلاب ضمن قدردانی از دولت و رئیسجمهور، بر ضرورت حمایت از دولت تأکید کردند، اما در کنار آن یک مطالبه مهم نیز از مسئولان داشتند و آن، روایت قدرت و قوت ایران بود.
وی ادامه داد: مسئولان نباید راوی ضعف ملت ایران باشند، بلکه باید قدرتها و ظرفیتهای کشور را برای مردم و دنیا تبیین کنند. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه کاستیهای کشور باید در عرصه مدیریت شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
حسینی گفت: عرصه رسانه میدان روایت قدرتها و قوتهای ملت ایران است و عرصه مدیریت محل شناسایی و برطرف کردن کاستیهاست. اگر این دو جایگاه جابهجا شود، نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان و صاحبان تریبون از سخنان ناامیدکننده افزود: هرگونه سخن یا اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، باید مورد اجتناب قرار گیرد و همه مسئولان، تریبونداران و جریانهای مختلف باید در حفظ وحدت جامعه تلاش کنند.
وحدت ملت ایران قدرت کشور را افزایش داده است
امامجمعه اسفرورین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت وحدت اسلامی گفت: یکی از مهمترین محورهای این پیام، تأکید بر نزدیک بودن تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل و افول سلطه استکبار بود.
وی ادامه داد: ملت ایران با وجود تحریمها، فشارهای اقتصادی و تقدیم شهدا، ایستادگی خود را حفظ کرده است و این ایستادگی نتیجه وحدت و یکپارچگی مردم است.
حسینی، کارآمدی وحدت، افشای چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی و امکان شکلگیری تمدن نوین اسلامی را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: امروز دنیا چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بهتر از گذشته شناخته و ملت ایران نیز با وحدت و ایستادگی توانسته جایگاه خود را در عرصه بینالمللی تقویت کند.
وی اضافه کرد: اگر امت اسلامی در برابر دشمن مشترک متحد شود، ظرفیت بزرگی برای جهان اسلام شکل خواهد گرفت و پیام وحدت باید به عنوان فصلالخطاب در میان ملتهای مسلمان مورد توجه قرار گیرد.
حضور مردم در خیابان بخشی از قدرت ایران است
امامجمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار تجمعات مردمی در ماههای گذشته اظهار کرد: حضور مردم در خیابانها به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده و مردم در مناسبتهای مختلف از جمله شبهای قدر، عزاداری محرم، برنامههای اربعین، دعا و توسل و برنامههای فرهنگی در میدان حضور داشتهاند.
وی افزود: مردم در این تجمعات پرچم ایران را در دست گرفته، سرود ملی خوانده و با سردادن شعارهای مختلف، حمایت خود از کشور و ایستادگی در برابر دشمن را نشان دادهاند و این حضور را نباید کماهمیت تلقی کرد.
حسینی با بیان اینکه دشمن در برخی عرصهها از جمله توان موشکی ایران و جنگ نظامی ناامید شده است، گفت: امروز دشمن به این امید بسته که مردم خیابانها را رها کنند، بنابراین باید بدانیم که حضور مردم در خیابان بخشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وی تأکید کرد: خیابان زمانی پایدار میماند که هر فرد، خانواده، گروه و مجموعه اجتماعی خود را در آن سهیم و اثرگذار بداند و بتواند بخشی از روایت خدمت یا تولید فرهنگی را بر عهده بگیرد.
امامجمعه اسفرورین ادامه داد: نباید تصور کنیم که برای مقابله با دشمن حتماً باید در جبهه نظامی حضور داشته باشیم؛ امروز حضور مردم در صحنه اجتماعی و حفظ انسجام ملی نیز بخشی از مقابله با توطئه دشمن است.
حسینی خاطرنشان کرد: هر فرد، زن و مرد، پیر و جوان میتواند در این میدان اثرگذار باشد و حتی در دست گرفتن پرچم ایران نیز میتواند نشانه حضور و اثرگذاری در این عرصه باشد.
وی در پایان گفت: با حفظ وحدت، حضور مردم در میدان و تقویت بصیرت میتوان توطئههای دشمن را خنثی کرد و زمینه پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل را فراهم ساخت.
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