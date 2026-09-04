به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبههای نماز جمعه این هفته اهر با اشاره به موضوع «خیرات ماندگار؛ سرمایههای پایانناپذیر جامعه ایمانی» اظهار کرد: خیرات و نذورات باید به گونهای مدیریت شود که آثار آن برای جامعه و نسلهای آینده باقی بماند.
وی با استناد به آیه شریفه «وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا» و با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره اعمالی که پس از مرگ انسان نیز جریان دارد، بر ضرورت توجه بیشتر به حسنات جاریه تأکید کرد.
امام جمعه اهر ساخت مدرسه، بیمارستان و مسجد و همچنین کمک به درمان نیازمندان را از جمله مصادیق خیرات ماندگار دانست و افزود: چنین اقداماتی میتواند سالها و حتی نسلها مورد استفاده مردم قرار گیرد و ثواب آن برای واقف و خیر باقی بماند.
انتقاد از هزینههای تشریفاتی در مجالس ختم
جلیلی با انتقاد از برخی هزینههای زودگذر و تشریفاتی در مراسم ختم و مجالس عزا گفت: در برخی موارد هزینههای سنگینی برای چاپ بنر و پوستر و پذیراییهای تجملاتی صرف میشود که نهتنها اثر ماندگاری ندارد، بلکه گاهی به اسراف و تبذیر نیز منجر میشود.
وی ادامه داد: اگر همین هزینهها در مسیر ساخت مدرسه، بیمارستان یا دیگر امور عامالمنفعه هزینه شود، سالها مردم از آن بهرهمند خواهند شد و ثواب آن نیز برای فردی که این کار خیر را انجام داده، استمرار خواهد داشت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر همچنین با اشاره به کراهت اطعام در منزل صاحب عزا، تصریح کرد: مستحب است همسایگان و آشنایان تا سه روز برای خانواده داغدار غذا بفرستند و به جای تحمیل پذیراییهای سنگین، در کنار آنان باشند.
وی افزود: در شرایطی که خانوادهای داغدار است، نباید با برگزاری پذیراییهای سنگین و پرهزینه بر مشکلات و غم آنان افزود؛ بلکه همدردی واقعی این است که اطرافیان بخشی از بار خانواده مصیبتدیده را بر عهده بگیرند.
روایت قدرت ایران؛ راهبرد امیدآفرینی در جنگ ترکیبی
امام جمعه اهر در ادامه خطبه دوم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: یکی از نکات مهم این پیام، تأکید بر روایت «قدرت و قوت ایران» است و ضعفها باید در قالب برنامهریزی و اقدام برای رفع آنها دنبال شود، نه اینکه به شکل برجسته و گسترده روایت شود.
جلیلی با استناد به حدیث امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «العجز یطمع الأعداء» گفت: ابراز ناتوانی در برابر دشمن، چه واقعی و چه نمایشی، خلاف شرع و مصالح ملی است و دشمن را به طمع میاندازد.
وی با اشاره به آیه «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» افزود: روایت قدرت و توانمندیهای کشور یک تکلیف دینی و عقلی است و میتواند در امیدآفرینی، تقویت روحیه عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد.
عبور از «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم»
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به حضور ششماهه مردم در خیابانها، این حضور را جلوهای از جهاد با دشمن و نشانهای از انسجام ملی دانست و گفت: وقتی صلاحدید رهبر معظم انقلاب بر استمرار این اجتماعات است، نشان میدهد که ادامه این حضور میتواند کارآمد و راهگشا باشد.
وی بر ضرورت مشارکت دادن اقشار مختلف مردم در برنامهها تأکید کرد و افزود: برای تداوم این حماسه باید از منطق «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» عبور کنیم و خیابان را به فضایی چندلایه و مشارکتی تبدیل کنیم تا هر فرد با هر سلیقه، صنف و جایگاه اجتماعی در آن نقش و سهم داشته باشد.
جلیلی در ادامه با اشاره به پیام هفته وحدت، چهار بشارت مهم رهبر معظم انقلاب به امت اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: نزدیک شدن بیش از گذشته چشمانداز غلبه نهایی حق بر باطل، موفقیت الگوی وحدت در ایران، کنار رفتن نقابهای فریبنده آمریکا و رژیم صهیونیستی و آشکار شدن چهره واقعی آنان و همچنین فراهم شدن امکان شکلگیری تمدن نوین اسلامی از جمله این بشارتهاست.
وی خاطرنشان کرد: بارقههایی از ظرفیت شکلگیری تمدن نوین اسلامی در ایران قابل مشاهده است و این بشارتها میتواند افق روشنی را پیش روی امت اسلامی قرار دهد.
امام جمعه اهر وحدت را راهبردی پیروزمندانه دانست و افزود: انسجام امت اسلامی میتواند استهلاک سلطه دشمنان را تسریع کند و زمینه را برای تحقق اهداف بزرگ جامعه اسلامی فراهم سازد.
روایت قدرت، حضور مردم و وحدت؛ سه ضلع پیروزی
جلیلی در پایان با تأکید بر همافزایی سه محور روایت قدرت، حضور مردم در صحنه و وحدت امت اسلامی، این سه مؤلفه را از عوامل مهم پیروزی ملت ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان به آخرین نفسهای سلطه خود نزدیک میشوند و آنچه میتواند این استهلاک را سرعت ببخشد، وحدت و انسجام است.
وی تأکید کرد: راهبرد وحدت کارآمدی خود را در ایران نشان داده و میتواند مسیر را برای شکلگیری تمدنی بزرگ، عزتمند و الهی برای همه مسلمانان هموار کند.
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