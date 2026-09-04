حماسه ۹ شهریور بانوان زنجانی باید به نسل امروز منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه های نماز جمعه زنجان یکی از راه‌های تقویت تقوا را داشتن نگاه توحیدی دانست و گفت: مقدمه شکل‌گیری باور توحیدی و تجلی رفتارهای توحیدمدارانه در زندگی انسان این است که خداوند را علاوه بر خالق بودن، مدبر عالم بدانیم و ربوبیت او را بپذیریم.

وی افزود: انسان باید بداند همان‌گونه که عالم هستی در هر لحظه وجود خود را از خداوند می‌گیرد، در هر لحظه نیز تحت تدبیر پروردگار قرار دارد و این نگاه، اساس فهم درست انسان از جایگاه خود در عالم هستی است.

امام جمعه زنجان با اشاره به مفهوم شرک ادامه داد: شرک تنها در این خلاصه نمی‌شود که انسان خداوند را خالق نداند، بلکه ممکن است فرد خالقیت خداوند را بپذیرد، اما ربوبیت و تدبیر او را نپذیرد و برای عوامل و اسباب عالم استقلال قائل شود.

حسینی تصریح کرد: اگر انسان باور داشته باشد که همه امور عالم تحت تدبیر خداوند است، در مواجهه با حوادث و تحولات، گرفتار ظواهر و محاسبات صرفاً مادی نمی‌شود و همین نگاه می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و موفقیت جامعه باشد.

وی با بیان اینکه نوع نگاه انسان به عالم، رفتار و تصمیم‌های او را نیز شکل می‌دهد، گفت: گاهی عقل دنیوی انسان را به سمتی سوق می‌دهد که قدرت، ثروت و امکانات ظاهری را منشأ اثر مستقل بداند و تصور کند افرادی مانند قارون می‌توانند بر عالم حکومت کنند، اما عقل تربیت‌شده در مکتب توحید با سنت‌های الهی آشناست.

امام جمعه زنجان افزود: عقل تربیت‌شده در مکتب توحید می‌داند که همه اسباب، علل و عوامل در اختیار خداوند است و از همین رو انسان مؤمن در برابر قدرت‌های ظاهری دچار خودباختگی نمی‌شود، بلکه وظیفه خود را ایستادگی، مقاومت و جهاد در مسیر حق می‌داند.

حسینی با اشاره به ماجرای اصحاب فیل اظهار کرد: اگر خداوند اراده کند، معادلاتی که از نگاه محاسبات مادی قطعی و تغییرناپذیر به نظر می‌رسند، تغییر خواهد کرد؛ همان‌گونه که در ماجرای اصحاب فیل، سپاه فیل‌سوار با اراده الهی نابود شد.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته بارها نمونه‌هایی از این سنت‌های الهی را مشاهده کرده است و این آیات و وعده‌های الهی برای مردم در عرصه‌های مختلف تفسیر و عینی شده است.

امام جمعه زنجان دوران دفاع مقدس و حوادث و فتنه‌های مختلف را از جمله نمونه‌های قابل توجه در این زمینه دانست و گفت: تجربه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد که نباید قدرت‌های ظاهری را تعیین‌کننده نهایی سرنوشت ملت‌ها دانست.

امید جامعه ریشه در نگاه توحیدی دارد

حسینی با بیان اینکه امید موجود در جامعه امروز نیز ریشه در نگاه توحیدی دارد، گفت: نسل امروز تحت تربیت مکتب اهل‌بیت(ع) رشد کرده است و این تربیت می‌تواند سرمایه‌ای برای عبور جامعه از سختی‌ها و تهدیدها باشد.

وی افزود: انسان مؤمن با نگاه توحیدی حتی در شرایط دشوار نیز از آینده ناامید نمی‌شود، زیرا می‌داند اراده الهی بر همه اسباب و عوامل حاکم است و اگر خداوند اراده کند، حتی دشمنان دین و افراد نااهل نیز می‌توانند به عاملی برای تحقق پیروزی اسلام تبدیل شوند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی اظهار کرد: رژیم پهلوی در تلاش بود با قلع و قمع انقلابیون و سرکوب حرکت‌های مردمی، مسیر مبارزات را متوقف کند، اما خون شهدای مظلوم نتیجه‌ای برخلاف خواست رژیم رقم زد و به زمینه‌ای برای گسترش نهضت مردم تبدیل شد.

حسینی تصریح کرد: شهادت مظلومانه انسان‌های مؤمن، جامعه را نسبت به ظلم و جنایت حساس‌تر می‌کند و در جامعه‌ای که فرهنگ حسینی در آن ریشه داشته باشد، مردم در برابر پایمال شدن خون شهید سکوت نمی‌کنند.

شهادت احمد مرتضایی؛ نقطه آغاز حماسه بانوان زنجانی

وی با اشاره به شهادت احمد مرتضایی، دانش‌آموز زنجانی، در پنجم شهریورماه سال ۱۳۵۷ بر اثر اصابت گلوله گفت: این حادثه با واکنش مردم و به‌ویژه بانوان زنجانی مواجه شد و غیرت زنان این شهر اجازه نداد خون این شهید مظلوم بدون پاسخ بماند.

امام جمعه زنجان افزود: بانوان زنجانی در ۹ شهریورماه سال ۱۳۵۷ در راستای خون‌خواهی این شهید به میدان آمدند و با برگزاری راهپیمایی گسترده، اعتراض خود را نسبت به جنایت رژیم پهلوی اعلام کردند.

حسینی با تأکید بر اهمیت این حرکت تاریخی اظهار کرد: این راهپیمایی را باید جلوه‌ای از تربیت حسینی و زینبی بانوان زنجانی دانست؛ چراکه جامعه‌ای که با فرهنگ اهل‌بیت(ع) تربیت شده باشد، در برابر ظلم و شهادت مظلومانه سکوت نمی‌کند.

وی گفت: بانوان زنجانی در آن مقطع نشان دادند که حضور زن مسلمان در تحولات اجتماعی و سیاسی تنها به یک عرصه محدود نیست و زنان می‌توانند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، با حفظ هویت دینی خود، در دفاع از حق و مقابله با ظلم نقش‌آفرین باشند.

۹ شهریور؛ روایتی از حضور مستقل زنان در نهضت انقلاب

امام جمعه زنجان با اشاره به جایگاه این راهپیمایی در تاریخ مبارزات پیش از انقلاب گفت: بانوان زنجانی در ۹ شهریورماه، نخستین راهپیمایی مستقل زنان در دوره پیش از انقلاب را برگزار کردند و این موضوع نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و روحیه انقلابی زنان این منطقه است. منابع تاریخی نیز این حرکت را نخستین تظاهرات مستقل زنان زنجان علیه رژیم پهلوی معرفی کرده‌اند.

حسینی ادامه داد: اهمیت این واقعه تنها به حضور تعدادی از بانوان در یک راهپیمایی محدود نمی‌شود، بلکه این حرکت را باید در شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در فضای حاکم بر مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی مورد توجه قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: بانوان زنجانی با حضور در این راهپیمایی، نشان دادند که نسبت به شهادت یک جوان و ظلمی که بر مردم روا می‌شد، احساس مسئولیت دارند و نمی‌خواهند در برابر این جنایت سکوت کنند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه چنین وقایعی باید برای نسل جدید روایت شود، افزود: نسل امروز باید بداند که زنان این سرزمین در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز در صحنه حضور داشتند و نقش آنان تنها به دوران پس از پیروزی انقلاب محدود نمی‌شود.

ضرورت ماندگاری حماسه بانوان زنجانی

حسینی با تأکید بر ضرورت گرامیداشت ۹ شهریورماه در استان زنجان گفت: لازم است این ایام و به‌ویژه ۹ شهریورماه مورد توجه جدی قرار گیرد و برای معرفی مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی بانوان زنجانی در این واقعه، برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تبیینی برگزار شود.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های یادبود، تولید محتوای رسانه‌ای، ثبت و انتشار خاطرات شاهدان و فعالان آن دوران و معرفی این واقعه به نسل جوان می‌تواند به حفظ این بخش از تاریخ انقلاب اسلامی در زنجان کمک کند.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: گرامیداشت این مناسبت صرفاً به معنای یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین مفاهیمی همچون ایمان، غیرت، مسئولیت اجتماعی، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است.

حسینی خاطرنشان کرد: حماسه ۹ شهریور بانوان زنجانی باید از یک خاطره تاریخی فراتر رفته و به یک الگوی فرهنگی برای نسل امروز تبدیل شود؛ الگویی که در آن زن مؤمن، ضمن پایبندی به ارزش‌های دینی، در عرصه‌های اجتماعی نیز مسئولیت خود را می‌شناسد و در لحظات حساس جامعه، از حق و حقیقت دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه حفظ و انتقال این میراث تاریخی نیازمند کار مستمر فرهنگی است، گفت: معرفی دقیق نقش بانوان زنجانی در مبارزات پیش از انقلاب می‌تواند بخشی از تاریخ واقعی استان را برای نسل جدید بازگو کند و نشان دهد که پیروزی انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت و ایستادگی اقشار مختلف مردم بوده است.