به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون در اقتصاد استان، اظهار کرد: امروز بیش از ۲ هزار تعاونی در کردستان فعال هستند و حضور گسترده مردم در این مجموعهها نشان میدهد اقتصاد تعاونی میتواند یکی از مسیرهای مؤثر برای مشارکت عمومی در تولید و اشتغال باشد.
وی افزود: حدود ۸۶ هزار نفر در تعاونیهای استان عضویت دارند و فعالیت این مجموعهها تاکنون به ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی منجر شده است که این ظرفیت میتواند با برنامهریزی و حمایت بیشتر، نقش پررنگتری در توسعه اقتصادی کردستان ایفا کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه مشارکت مردم یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد تعاونی است، عنوان کرد: تعاونیها این امکان را فراهم میکنند که سرمایهها، توانمندیها و ظرفیتهای افراد مختلف در یک مجموعه قرار گیرد و از مجموع این توان، فعالیت اقتصادی و اشتغال شکل بگیرد.
صلواتی ادامه داد: در ساختار اقتصادی کشور، بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در کنار یکدیگر فعالیت میکنند، اما در الگوی تعاونی، نقش مردم و سرمایه اجتماعی برجستهتر است و افراد میتوانند با تجمیع توان و امکانات خود، برای رسیدن به یک هدف اقتصادی مشترک اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه تعاون را نباید صرفاً یک سازوکار اقتصادی تلقی کرد، گفت: روحیه همکاری و مشارکت میتواند در حل مسائل اجتماعی نیز اثرگذار باشد و زمانی که افراد جامعه نسبت به مشکلات یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند، زمینه برای کاهش بسیاری از آسیبها و مشکلات فراهم میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: فرهنگ تعاون به معنای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی و توجه به منافع جمعی است و این نگاه باید در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقویت شود.
بسیاری از مسائل با مشارکت جمعی برطرف میشود
وی افزود: جامعه زمانی میتواند از ظرفیتهای خود به بهترین شکل استفاده کند که افراد تنها به مسائل شخصی محدود نباشند و نسبت به سرنوشت و مشکلات دیگران نیز احساس مسئولیت کنند؛ چراکه بسیاری از مسائل با همکاری و مشارکت جمعی قابل حل است.
صلواتی با اشاره به نقش تعاونیها در کنار هم قرار دادن افراد با تواناییها و دیدگاههای متفاوت، تصریح کرد: فعالیت تعاونی میتواند ظرفیتهای پراکنده را تجمیع کرده و آنها را به یک توان اقتصادی تبدیل کند؛ ظرفیتی که نتیجه آن افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و شکلگیری فرصتهای شغلی جدید است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز بر اهمیت حفظ انسجام و همدلی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای مختلف مواجه است، تقویت همکاری میان مردم و نهادهای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: تعاونیها به دلیل ماهیت مشارکتی خود میتوانند زمینه تعامل افراد با شرایط و دیدگاههای مختلف را فراهم کنند و حول یک هدف مشترک، ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی را در کنار هم قرار دهند.
توسعه تعاون مسیری برای اشتغال پایدار
صلواتی خاطرنشان کرد: تقویت بخش تعاون میتواند علاوه بر افزایش مشارکت اقتصادی مردم، به توسعه اشتغال، کاهش محرومیت و استفاده بهتر از ظرفیتهای بومی استان کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ کار جمعی و حمایت از تعاونیها، زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود و ظرفیتهای موجود در استان به فرصتهای جدید تولید و اشتغال تبدیل شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تأکید کرد: هر اندازه سرمایه اجتماعی در کنار ظرفیتهای اقتصادی قرار گیرد، امکان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار بیشتر خواهد شد و بخش تعاون میتواند یکی از بسترهای مهم تحقق این هدف در استان باشد.
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