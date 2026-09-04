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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

صلواتی: ۲۱ هزار فرصت شغلی در کردستان با فعالیت تعاونی‌ها ایجاد شده است

صلواتی: ۲۱ هزار فرصت شغلی در کردستان با فعالیت تعاونی‌ها ایجاد شده است

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: بیش از ۲ هزار تعاونی در استان با مشارکت ۸۶ هزار نفر فعالیت دارند و تاکنون زمینه اشتغال ۲۱ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون در اقتصاد استان، اظهار کرد: امروز بیش از ۲ هزار تعاونی در کردستان فعال هستند و حضور گسترده مردم در این مجموعه‌ها نشان می‌دهد اقتصاد تعاونی می‌تواند یکی از مسیرهای مؤثر برای مشارکت عمومی در تولید و اشتغال باشد.

وی افزود: حدود ۸۶ هزار نفر در تعاونی‌های استان عضویت دارند و فعالیت این مجموعه‌ها تاکنون به ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی منجر شده است که این ظرفیت می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر، نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی کردستان ایفا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه مشارکت مردم یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد تعاونی است، عنوان کرد: تعاونی‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های افراد مختلف در یک مجموعه قرار گیرد و از مجموع این توان، فعالیت اقتصادی و اشتغال شکل بگیرد.

صلواتی ادامه داد: در ساختار اقتصادی کشور، بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند، اما در الگوی تعاونی، نقش مردم و سرمایه اجتماعی برجسته‌تر است و افراد می‌توانند با تجمیع توان و امکانات خود، برای رسیدن به یک هدف اقتصادی مشترک اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه تعاون را نباید صرفاً یک سازوکار اقتصادی تلقی کرد، گفت: روحیه همکاری و مشارکت می‌تواند در حل مسائل اجتماعی نیز اثرگذار باشد و زمانی که افراد جامعه نسبت به مشکلات یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند، زمینه برای کاهش بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات فراهم می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: فرهنگ تعاون به معنای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی و توجه به منافع جمعی است و این نگاه باید در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقویت شود.

بسیاری از مسائل با مشارکت جمعی برطرف می‌شود

وی افزود: جامعه زمانی می‌تواند از ظرفیت‌های خود به بهترین شکل استفاده کند که افراد تنها به مسائل شخصی محدود نباشند و نسبت به سرنوشت و مشکلات دیگران نیز احساس مسئولیت کنند؛ چراکه بسیاری از مسائل با همکاری و مشارکت جمعی قابل حل است.

صلواتی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در کنار هم قرار دادن افراد با توانایی‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، تصریح کرد: فعالیت تعاونی می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده را تجمیع کرده و آنها را به یک توان اقتصادی تبدیل کند؛ ظرفیتی که نتیجه آن افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز بر اهمیت حفظ انسجام و همدلی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای مختلف مواجه است، تقویت همکاری میان مردم و نهادهای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: تعاونی‌ها به دلیل ماهیت مشارکتی خود می‌توانند زمینه تعامل افراد با شرایط و دیدگاه‌های مختلف را فراهم کنند و حول یک هدف مشترک، ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی را در کنار هم قرار دهند.

توسعه تعاون مسیری برای اشتغال پایدار

صلواتی خاطرنشان کرد: تقویت بخش تعاون می‌تواند علاوه بر افزایش مشارکت اقتصادی مردم، به توسعه اشتغال، کاهش محرومیت و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی استان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ کار جمعی و حمایت از تعاونی‌ها، زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و ظرفیت‌های موجود در استان به فرصت‌های جدید تولید و اشتغال تبدیل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تأکید کرد: هر اندازه سرمایه اجتماعی در کنار ظرفیت‌های اقتصادی قرار گیرد، امکان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار بیشتر خواهد شد و بخش تعاون می‌تواند یکی از بسترهای مهم تحقق این هدف در استان باشد.

کد مطلب 6937157

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