صلواتی: توجه ویژه به بخش تعاون تحقق شعار سال را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای خانه تعاونگران استان که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار شد، با تشریح سیاست‌های دولت در حوزه تعاون، اظهار کرد: بخش تعاون یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی است و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند به پویایی اقتصاد استان کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه افزود: حمایت از تعاونی‌های فعال، احیای تعاونی‌های راکد و نیمه‌فعال و همچنین تشکیل تعاونی‌های اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این بخش عنوان کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش تعاون می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند، از این رو لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند.

صلواتی در ادامه، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد را از مهم‌ترین چالش‌های بخش تعاون برشمرد و بر ضرورت آموزش و توانمندسازی تعاونگران تأکید کرد.

وی همچنین به نقش اتاق تعاون در همراهی با فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون باید در مسیر رفع چالش‌ها و مشکلات تعاونی‌ها نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها نیز مطالبات خود را از این نهاد پیگیری کنند.

مدیرکل تعاون کردستان در بخش پایانی سخنان خود، از تعاونی‌هایی که در ایام جنگ تحمیلی با تلاش شبانه‌روزی خدمات مؤثری به جامعه ارائه کردند، قدردانی کرد.

گفتنی است؛ در این نشست، اعضای خانه تعاونگران استان نیز به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مسائل حوزه کاری خود پرداختند.