نماز مایه رستگاری، کلید سعادت اخروی و دنیوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته منطقه مرزی ارشق با بیان آیاتی از سوره مدثر به نقش تاثیر گذار نماز در زندگی دنیوی و اخروی انسان پرداخت و گفت: مهمترین عامل سعادت انسان اقامه نماز و مهمترین عامل بیچارگی انسان ترک نماز است.

وی با تاکید بر اهمیت بهره بردن از فرصت عمر افزود: انسان موفق از همه لحظات عمر خود برای آبادی دین و دنیای خود استفاده می کند و حتی تلاش های مادی او رنگ معنوی پیدا می کند ولی انسانی که برنامه ای برای زندگی خود ندارد فرصت دنیا را می سوزاند و در آخرت هم بی بهره است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با محکوم کردن حملات جدید دشمن آمریکایی به جنوب کشور و به شهادت رساندن تعدادی از هموطنان بی گناه در یک مراسم عروسی، خونریزی و جنایت را صفت زشت آمریکایی ها خواند و خاطرنشان کرد این نوع حملات کور نشان از درماندگی و بی هدفی آمریکا در جنگ در برابر ایران است.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفدهم شهریور، این جنایت رژیم پهلوی را سندی آشکار در ظلم و ستم نظام طاغوتی خواند و گفت: امروز ته مانده های خاندان پهلوی از آزادی ایران حرف می زنند و برای مردم ایران نگران هستند در حالی که تاریخ حکومت آنها پر از جنایت و بستن دهان آزادی خواهان است.

وی روز بهورز را گرامی داشت و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بهورزان افزود: آنان در خط مقدم جبهه بهداشت درمان قرار دارند و خدمات اولیه را به مردم عزیز در روستاها و مناطق دوردست ارائه می کنند تا همگی از نعمت سلامت و درمان بهره مند گردند.