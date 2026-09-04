مهار گرانی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی توطئه های دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی اشرفیان در خطبه‌های نماز جمعه نیمروز با اشاره به استمرار حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و عبادی طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌های دفاع از انقلاب به یک واقعیت اجتماعی و یکی از ارکان قدرت کشور تبدیل شده است.

امام جمعه نیمروز افزود: مردم در این مدت علاوه بر حضور در برنامه‌های مختلف عبادی و مذهبی، در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور داشته‌اند و این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی مناسب حفظ شود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در برنامه‌های اجتماعی گفت: برنامه‌ها نباید صرفاً به حضور مردم محدود شود، بلکه اقشار مختلف، اصناف، محلات، روستاها و خانواده‌ها باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش داشته باشند تا از تکراری شدن برنامه‌ها و کاهش انگیزه مردم جلوگیری شود.

اشرفیان در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و احتمال سناریوهای مختلف درباره ادامه تنش‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که از منافع مردم، اقتدار ملی و امنیت سرزمینی خود کوتاه نمی‌آید و در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی و علمی کشور افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، درآمد نفتی ایران در پنج‌ماهه نخست امسال حدود ۷.۵ میلیارد دلار بوده و فروش نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین جوانان ایرانی در برخی المپیادهای علمی جهانی از جمله هوش مصنوعی، فیزیک و زیست‌شناسی موفق به کسب مدال‌های طلا شده‌اند.

مطالبه جدی از مسئولان برای کنترل بازار

امام جمعه نیمروز با محکوم کردن حمله به مراسم عروسی در شهرستان سیریک، هدف قرار دادن مردم و غیرنظامیان را اقدامی غیرانسانی دانست و اظهار کرد: تقابل امروز جمهوری اسلامی ایران با آمریکا تنها یک تقابل سرزمینی نیست، بلکه در عرصه‌ای گسترده‌تر میان مقاومت و استقلال از یک سو و سیاست‌های سلطه‌گرانه از سوی دیگر جریان دارد.

وی همچنین با انتقاد از سکوت برخی جریان‌ها در برابر حملات علیه مردم، بر ضرورت محکومیت جنایت علیه غیرنظامیان فارغ از مذهب و قومیت تأکید کرد.

اشرفیان با بیان اینکه تجربه گذشته اعتماد به وعده‌های آمریکا را تأیید نمی‌کند، گفت: مسئولان باید در برابر دشمن با دقت و متناسب با اقتدار کشور سخن بگویند و از اظهاراتی که می‌تواند دشمن را برای اقدامات بیشتر امیدوار کند، پرهیز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی و افزایش قیمت‌ها، رسیدگی به مشکلات اقتصادی را یکی از اولویت‌های اصلی مسئولان دانست و افزود: بخشی از فشار اقتصادی ناشی از سوءمدیریت، احتکار و گران‌فروشی است و باید با متخلفان برخورد جدی شود.

امام جمعه نیمروز تأکید کرد: مسئولان باید حضور بیشتری در میان مردم داشته باشند، صدای اصناف و شهروندان را بشنوند و بر بازار و قیمت‌ها نظارت جدی‌تری اعمال کنند؛ زیرا بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های مردم را فراهم کند.

وی همچنین نسبت به آنچه طراحی دشمن برای ایجاد آشوب در ماه‌های شهریور و مهر عنوان کرد، هشدار داد و گفت: حفظ اتحاد و انسجام، هوشیاری مردم و اقدام به‌موقع مسئولان می‌تواند زمینه خنثی شدن این توطئه‌ها را فراهم کند.

اشرفیان در پایان بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم، تقویت نظارت بر بازار و افزایش آمادگی عمومی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با حضور در میان مردم و حل مشکلات، اجازه ندهند نارضایتی‌های اقتصادی به ابزاری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.