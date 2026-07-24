به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کاشمر که در جوار امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: آمریکا نمیتواند قدرت گرفتن ایران و تغییر معادلات منطقهای را بپذیرد، چراکه ایران امروز با گذشته متفاوت است و ملت ایران بیش از گذشته نسبت به استقلال و عزت خود حساس شده است.
امام جمعه کاشمر با اشاره به تغییر نگاه مردم نسبت به آمریکا تصریح کرد: زمانی عدهای در داخل کشور میگفتند شعار «مرگ بر آمریکا» سر ندهید تا آمریکا تحریک نشود، اما امروز این شعار به فریاد عمومی ملت ایران تبدیل شده است. دشمنی آمریکا با ملت ایران نیز موضوعی جدید نیست و از سالها پیش ادامه داشته است.
وی گفت: قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود، بلکه ایمان و اراده مردم، سرمایهای بزرگ و تعیینکننده است؛ همان ایمانی که مردم را در سختترین شرایط به خیابانها و صحنه دفاع از کشور میآورد.
طاهری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگطلبی نیست، اظهار کرد: ما به دنبال حمله به هیچ کشوری نیستیم، اما برای دفاع از کشور و ایجاد صلح پایدار ایستادگی میکنیم. جنگ ما برای صلح است و هدف ما فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملتهاست.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه دشمن تنها به دنبال فشار اقتصادی نیست، افزود: جنگ رسانهای و روانی بخش مهمی از توطئه دشمن است. دشمن با انتشار اخبار جعلی، تقطیع سخنان مسئولان و ایجاد شایعه تلاش میکند اعصاب مردم را تحت فشار قرار دهد و از درون، زمینه نارضایتی و اغتشاش را فراهم کند.
وی حضور مردم در صحنه را یکی از عوامل مهم خنثیسازی این توطئهها دانست و افزود: آینده کشور روشن است و نباید اجازه داد دشمن با شایعهپراکنی و ایجاد یأس، امید مردم را از بین ببرد. مشکلات اقتصادی قابل حل است و با مدیریت صحیح و همراهی مردم میتوان از این شرایط عبور کرد.
طاهری تأکید کرد: مسئولان باید در مقابله با جنگ رسانهای و روانی دشمن فعال باشند و اجازه ندهند شایعات و روایتهای جعلی، افکار عمومی را مدیریت کند.
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