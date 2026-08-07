طاهری:تهدیدهای مکرر ترامپ جنگ روانی و رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، با گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو اظهار کرد: فردا ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی است؛ روزی که یادآور جایگاه ارزشمند رسانه، اطلاع‌رسانی و مسئولیت سنگین خبرنگاران در آگاهی‌بخشی به جامعه است.

امام جمعه کاشمر با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دشمنان علیه ایران تصریح کرد: در حالی که رسانه‌های غربی از تهدید سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری است؛ آمریکا در حال کاهش و جابه‌جایی نیروها و تجهیزات نظامی خود در منطقه است و این رفتار، نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر نگرانی و سردرگمی آنان است.

وی با بیان اینکه حتی رسانه‌های آمریکایی نیز از «تهدیدهای توخالی» دولت آمریکا سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: آنان به خوبی می‌دانند که ملت ایران نه شکست خواهد خورد و نه در برابر فشارها تسلیم خواهد شد.

طاهری با اشاره به استقامت مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی اظهار داشت: صبر، مقاومت و همراهی مردم موجب شده است مسئولان کشور بتوانند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کنند و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارند.

امام جمعه کاشمر افزود: امروز رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای هم‌پیمان آمریکا بیش از گذشته دچار نگرانی و آشفتگی هستند، زیرا به خوبی می‌دانند هرگونه درگیری جدید، هزینه‌های سنگینی برای آنان در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های سیاسی در داخل کشور گفت: امروز دو گفتمان نادرست در فضای سیاسی کشور مطرح است؛ یک جریان معتقد است باید برای جلوگیری از تهدیدها از اصول و منافع کشور عقب‌نشینی کرد و جریان دیگری نیز با القای ناامیدی، چنین وانمود می‌کند که همه ظرفیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته است.

طاهری افزود: هر دو نگاه با واقعیت‌های موجود فاصله دارد و جمهوری اسلامی ایران همچنان از ظرفیت‌های راهبردی، توان دفاعی، قدرت بازدارندگی و مهم‌تر از همه، از پشتوانه مردمی برخوردار است و این سرمایه بزرگ‌ترین نقطه قوت کشور محسوب می‌شود.

امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه ملت ایران در طول سال‌های گذشته ثابت کرده‌اند در بزنگاه‌های حساس از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند، گفت: دشمن اگرچه از قدرت برخوردار است، اما نقاط ضعف فراوانی نیز دارد و جمهوری اسلامی نیز با اتکا به ایمان، وحدت و ظرفیت‌های ملی، مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه خواهد داد.