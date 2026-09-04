به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان، ضمن دعوت مردم به تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا و توجه به دستورات خداوند، راه سعادت انسان است.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های متقیان، جست‌وجوی کلام خداوند و اهل بیت (ع) است، افزود: متقی کسی است که به این کلام‌ها عمل کند و آنها را در زندگی خود به کار ببندد تا در مسیر سعادت گام بردارد.

قدردانی از خدمات مسئولان ضروری است

امام جمعه گرمسار با اشاره به پیام رهبر انقلاب خطاب به مسئولان به مناسبت هفته دولت، تأکید کرد: نخستین نکته این پیام، قدردانی معظم‌له از همه مسئولان دولتی بود که به ما درس می‌دهد نسبت به هر خدمتی قدردان باشیم.

آرامی با بیان اینکه نباید صرفاً با دیدن نقاط ضعف، خدمات و زحمات مسئولان را کم‌شمار یا نادیده گرفت، گفت: گاهی شاهد هستیم که در رفتارمان خدمات را نادیده می‌گیریم که این امر درست نیست.

وی ناترازی برق را یکی از نمونه‌های این موضوع دانست و افزود: نمی‌توان صرفاً به واسطه بروز ناترازی، شرایط جنگی و قطعی برق، همه زحمات صنعت برق کشورمان را نادیده گرفت.

ضرورت روایت نقاط قوت و قدرت ایران

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه با وجود تمام دسیسه‌های دشمن، دولتمردان توانسته‌اند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنند، گفت: این اقدامات باید مورد قدردانی قرار گیرد.

آرامی با تأکید بر اینکه کمبودها و مشکلات نیز باید دیده شود، افزود: دولتمردان باید برای رفع این مشکلات بیشتر تلاش کنند، اما باید توجه داشت که نقاط ضعف را پررنگ نکنیم و همه ما راوی قدرت و قوت ایران باشیم.

وی خواستار بیان نقاط مثبت و نعمت‌های موجود در ایران اسلامی شد و گفت: باید زبان مسئولان ما امیدآفرین باشد و در کلام آنها، برجسته کردن نقاط مثبت مورد توجه قرار گیرد.