به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلیرضا آرامی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری گرمسار که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به پایان مراسم و برنامههای مذهبی ماههای محرم و صفر، اظهار کرد: لازم است از نقشآفرینی مردم، هیئتهای مذهبی و دستگاههای اجرایی، خدماتی و فرهنگی در برگزاری این برنامهها قدردانی شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری «شبهای اقتدار» افزود: ضرورت دارد این برنامهها با قوت ادامه یابد و انتظار مردم این است که مسئولان نیز در این رویدادها حضور داشته باشند.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه اجتماعات اقتدار در تاریخ نظیر نداشته است، تأکید کرد: این اجتماعات تا زمانی که رهبر معظم انقلاب دستور نفرمایند، ادامه خواهد داشت.
آرامی با بیان اینکه ادارات باید در اجرای برنامههای شبهای اقتدار نقشآفرینی کنند، گفت: مردم انتظار دارند دستگاههای اجرایی همراهی و حضور بیشتری در این اجتماعات داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش حضور مردم در تقویت روحیه عمومی و ناامید کردن دشمن اظهار کرد: نیروهای مسلح بارها بر اهمیت حضور و پشتیبانی مردم از آنان تأکید کردهاند و اجتماعات مردمی را پشتوانهای برای نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور دانستهاند.
امام جمعه گرمسار در ادامه با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری(ع) بیان کرد: یکی از دو خصلت والا در عالم، ایمان به خداوند است و ایمان همان چیزی است که انسان را در انجام امور یاری میکند.
آرامی خدمت به برادران دینی را دومین خصلت والا دانست و تأکید کرد: گرهگشایی از کار مردم، بالاترین رسالت مسئولان است و امروز زمینه خدمترسانی برای مسئولان فراهم شده است که باید قدردان این فرصت باشند.
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