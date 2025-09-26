گرجی: مازندران رتبه نخست برپایی مواکب‌ بین راهی رضوی را کسب کرد

قاسم عزیززادهگرجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه امروز در قالب مواکب مشاهده میشود تنها بخشی از خدمات دائمی است که با رویکردی نوین در شهرستانها اجرا میشود و ظرفیتهای مردمی در استان بسیار بالاست به طوری که پیش از بروز هرگونه نیاز، آمادگی کامل برای خدمترسانی وجود دارد.
وی افزود: استان مازندران مهد علویان و مردمی است که از ابتدا با اهلبیت (ع) پیوند قلبی داشتهاند، به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردهاند مازندرانیها از همان اول شیعه متولد شدند. همین پیوند عمیق باعث شد امسال حضور گسترده مواکب مازندرانی در مشهد، مهران و سایر نقاط کشور دیده شود.
عزیززادهگرجی درباره شعار امسال مواکب گفت: شعار امسال خادمیاران رضوی پای کار زائران حسینی بود که این روحیه جهادی و مردمی عامل اصلی موفقیت استان در این حوزه است.
ویگفت: مازندران با برپایی ۳۸ موکب بیشترین تعداد مواکب میانراهی در کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن خراسان جنوبی با ۳۰ موکب و سمنان با ۲۳ موکب در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین مجموعه خادمیاران خراسان رضوی با ۲۰ موکب نقش مؤثری در این زمینه داشتهاند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران تأکید کرد: فعالیت مواکب هرچند در ایام پایانی ماه صفر متمرکز است، اما اصل خدمترسانی به نام امام معصوم (ع) ادامه دارد و طرحهای نوینی برای استمرار این خدمات در استان در دست اجراست.
طبق برنامهریزیها، مراسم تجلیل از استانها و شهرستانهای برتر در زمینه برپایی مواکب به زودی در مشهد مقدس برگزار میشود و مازندران به عنوان استان نخست کشور، مورد تقدیر ویژه قرار خواهد گرفت.
نظر شما