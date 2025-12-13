گرجی: «کادرسازی» در شبکه مردمی خدمت رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی، صبح شنبه در نشست با دبیران کانون‌های خدمت رضوی شهرستان‌های استان در شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌ها، عمق بخشی و اثرگذاری آن‌ها، بر لزوم ارزیابی دقیق خروجی برنامه‌ها و میزان نفوذ در دل‌ها تأکید کرد.

عزیززاده گرجی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب درباره «اثرگذاری کارها» گفت: کارهای بسیاری انجام شده، اما باید دید این اقدامات تا چه اندازه دل‌ها را جذب کرده است. باید اثر آن در میدان و در میان مردم دیده شود.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر تقویت بنیه‌های فکری و تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز تأکید دارند، افزود: نباید بدون پشتوانه فکری وارد عملیات شد. ابتدا باید راهکارهای دقیق و علمی طراحی شود و سپس اقدام عملی صورت گیرد. ترکیب نیروهای علمی و عملی برای تشکیل هیأت اندیشه ورز و تحوّل ضروری است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران بر افزایش مخاطبان در برنامه و فعالیت‌های خدمت رضوی اظهار داشت: نباید تنها به جمع‌های محدود بسنده کنیم. باید زمینه جذب اقشار مختلف جامعه را در برنامه‌های خدمت رضوی در گستره شهرستان بویژه کانون‌های محله‌ای فراهم کنیم.

وی با لزوم تاکید بر گزارشات گفت: باید دید خروجی واقعی چیست؟ فلسفه تشکیل کانون‌های خدمت رضوی؛ ایجاد حرکت عمومی، فراگیر و تقویت جریان خدمت رضوی است.

عزیززاده گرجی با اشاره به اینکه «تکلیف سنگین، نشانه توانایی نیروهاست»، تصریح کرد: اگر از ما خواسته شده، یعنی می‌توانیم. نباید بگوییم نمی‌شود یا امکانات نداریم. ظرفیت درونی نیروها بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت «کادرسازی» در شبکه مردمی خدمت رضوی، افزود: جانشین پروری نکته مهمی است که باید به آن ویژه توجه شود. حضور و نقش آفرینی نوجوانان، جوانان و بانوان در ارکان و شورای کانون‌های تخصصی و کانون‌های محله‌ای در همه سطوح؛ تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارت بیش از پیش احساس می‌شود. لذا باید فرصت حضور میدانی و میدان داری آنها را فراهم ساخت.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به اهمیت «میدان افاده و استفاده» در منظومه خدمت رضوی گفت: خدمت رضوی علاوه بر خدمت‌رسانی؛ بستری برای رشد و تعالی و تربیت خادمیاران و یاوران رضوی و فرصتِ حضور و خدمت رسانی به نام امام مهربانی برای دیگران که دل در گرو اهل بیت علیهم السلام و امام رئوف دارند، است.

وی با تأکید بر اینکه در کنار فعال‌سازی باید به «فعال‌ماندن» آنان اهمیت داده شود، افزود:

انقلاب کردن آسان است، نگه داشتن انقلاب سخت‌تر. نیروهای تربیت‌شده را باید حفظ کرد. نوجوانان، جوانان و بانوان ظرفیت‌های بزرگی هستند که باید ضمنِ میدان‌داری زمینه استمرار و مداومت آنها را فراهم کنیم.

عزیززاده گرجی در پایان با اشاره به دعای حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: امیدواریم خداوند ما را خرج کاری کند که برای آن آفریده شده‌ایم و بتوانیم مسیر خدمت به نام امام رضا علیه‌السلام را برای همه علاقه‌مندان، هموارتر کنیم.