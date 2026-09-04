نفرات برتر رقابت های جودو نوجوانان مشخص شدند؛ خراسان رضوی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با نظارت رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به میزبانی خرم آباد برگزار شد، جودوکاران نوجوان در ۸ وزن به رقابت پرداختند.
وزن ۵۰ - کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:
۱ - پرهام نیک خصال از البرز
۲ - محمدجواد اسدپور از خراسان رضوی
۳ - سینا زورمند از تهران
۳ - امیرحسین شعبانی از قم
وزن ۵۵ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:
۱ - برسا معصومی از تهران
۲ - رضا سلطانی از خراسان رضوی
۳ - محمدامین سلیمانی از گلستان
۴ - سبحان یزدانی از چهارمحال و بختیاری
وزن ۶۰ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:
۱ - امیرحسین سعادتی از خراسان رضوی
۲ - رادین سلمانی از البرز
۳ - طاها درویشوند از گیلان
۳ - ارشا جمالی از خراسان شمالی
وزن ۶۶ - کیلوگرم - ۲۹ شرکت کننده:
۱ - امیر تقی زاده از خراسان رضوی
۲ - یوسف رمضانی از خراسان رضوی
۳ - امیرحسین غلامی از خراسان رضوی
۳ - رضا شریفی از فارس
وزن ۷۳ - کیلوگر - ۲۴ شرکت کننده:
۱ - سامان سلیمانی از خراسان رضوی
۲ - سهیل سعیدی از خراسان رضوی
۳ - امیرعلی اسماعیلی از یزد
۳ - عارف احمدی از اصفهان
وزن ۸۱ - کیلوگرم - ۲۰ شرکت کننده:
۱ - محسن خدادادی از خراسان شمالی
۲ - امیرمحمد علیپور کوثری از همدان
۳ - امیررضا بهروان از گلستان
۴ - طاها مهدوی از خراسان رضوی
وزن ۹۰ - کیلوگرم - ۱۹ شرکت کننده:
۱ - محمد برفراز از خراسان شمالی
۲ - پوریا کارگر از خراسان رضوی
۳ - عرفان فغانی از قم
۳ - آبتین پیرحسینلو از تهران
وزن ۹۰ + کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:
۱ - امیرمحمد رشیدفرد از لرستان
۲ - رهام اقبالی از اصفهان
۳ - محمدمهدی پیرزه از خراسان رضوی
۳ - ابوالفضل اکبری قره قوینی از کرمانشاه
در بخش تیمی نیز خراسان رضوی عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم های خراسان شمالی و البرز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
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