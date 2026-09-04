نفرات برتر رقابت های جودو نوجوانان مشخص شدند؛ خراسان رضوی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با نظارت رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به میزبانی خرم آباد برگزار شد، جودوکاران نوجوان در ۸ وزن به رقابت پرداختند.

وزن ۵۰ - کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:

۱ - پرهام نیک خصال از البرز

۲ - محمدجواد اسدپور از خراسان رضوی

۳ - سینا زورمند از تهران

۳ - امیرحسین شعبانی از قم

وزن ۵۵ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:

۱ - برسا معصومی از تهران

۲ - رضا سلطانی از خراسان رضوی

۳ - محمدامین سلیمانی از گلستان

۴ - سبحان یزدانی از چهارمحال و بختیاری

وزن ۶۰ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:

۱ - امیرحسین سعادتی از خراسان رضوی

۲ - رادین سلمانی از البرز

۳ - طاها درویشوند از گیلان

۳ - ارشا جمالی از خراسان شمالی

وزن ۶۶ - کیلوگرم - ۲۹ شرکت کننده:

۱ - امیر تقی زاده از خراسان رضوی

۲ - یوسف رمضانی از خراسان رضوی

۳ - امیرحسین غلامی از خراسان رضوی

۳ - رضا شریفی از فارس

وزن ۷۳ - کیلوگر - ۲۴ شرکت کننده:

۱ - سامان سلیمانی از خراسان رضوی

۲ - سهیل سعیدی از خراسان رضوی

۳ - امیرعلی اسماعیلی از یزد

۳ - عارف احمدی از اصفهان

وزن ۸۱ - کیلوگرم - ۲۰ شرکت کننده:

۱ - محسن خدادادی از خراسان شمالی

۲ - امیرمحمد علیپور کوثری از همدان

۳ - امیررضا بهروان از گلستان

۴ - طاها مهدوی از خراسان رضوی



وزن ۹۰ - کیلوگرم - ۱۹ شرکت کننده:

۱ - محمد برفراز از خراسان شمالی

۲ - پوریا کارگر از خراسان رضوی

۳ - عرفان فغانی از قم

۳ - آبتین پیرحسینلو از تهران

وزن ۹۰ + کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:

۱ - امیرمحمد رشیدفرد از لرستان

۲ - رهام اقبالی از اصفهان

۳ - محمدمهدی پیرزه از خراسان رضوی

۳ - ابوالفضل اکبری قره قوینی از کرمانشاه

در بخش تیمی نیز خراسان رضوی عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم های خراسان شمالی و البرز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.