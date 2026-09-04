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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

نفرات برتر رقابت های جودو نوجوانان مشخص شدند؛ خراسان رضوی قهرمان شد

نفرات برتر رقابت های جودو نوجوانان مشخص شدند؛ خراسان رضوی قهرمان شد

رقابت های جودو پسر نوجوان کشور که به میزبانی خرم آباد در جریان بود، با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به پایان رسید و تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با نظارت رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به میزبانی خرم آباد برگزار شد، جودوکاران نوجوان در ۸ وزن به رقابت پرداختند.

وزن ۵۰ - کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:

۱ - پرهام نیک خصال از البرز
۲ - محمدجواد اسدپور از خراسان رضوی
۳ - سینا زورمند از تهران
۳ - امیرحسین شعبانی از قم

وزن ۵۵ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:

۱ - برسا معصومی از تهران
۲ - رضا سلطانی از خراسان رضوی
۳ - محمدامین سلیمانی از گلستان
۴ - سبحان یزدانی از چهارمحال و بختیاری

وزن ۶۰ - کیلوگرم - ۲۷ شرکت کننده:

۱ - امیرحسین سعادتی از خراسان رضوی
۲ - رادین سلمانی از البرز
۳ - طاها درویشوند از گیلان
۳ - ارشا جمالی از خراسان شمالی

وزن ۶۶ - کیلوگرم - ۲۹ شرکت کننده:

۱ - امیر تقی زاده از خراسان رضوی
۲ - یوسف رمضانی از خراسان رضوی
۳ - امیرحسین غلامی از خراسان رضوی
۳ - رضا شریفی از فارس

وزن ۷۳ - کیلوگر - ۲۴ شرکت کننده:

۱ - سامان سلیمانی از خراسان رضوی
۲ - سهیل سعیدی از خراسان رضوی
۳ - امیرعلی اسماعیلی از یزد
۳ - عارف احمدی از اصفهان

وزن ۸۱ - کیلوگرم - ۲۰ شرکت کننده:

۱ - محسن خدادادی از خراسان شمالی
۲ - امیرمحمد علیپور کوثری از همدان
۳ - امیررضا بهروان از گلستان
۴ - طاها مهدوی از خراسان رضوی

وزن ۹۰ - کیلوگرم - ۱۹ شرکت کننده:

۱ - محمد برفراز از خراسان شمالی
۲ - پوریا کارگر از خراسان رضوی
۳ - عرفان فغانی از قم
۳ - آبتین پیرحسینلو از تهران

وزن ۹۰ + کیلوگرم - ۲۳ شرکت کننده:

۱ - امیرمحمد رشیدفرد از لرستان
۲ - رهام اقبالی از اصفهان
۳ - محمدمهدی پیرزه از خراسان رضوی
۳ - ابوالفضل اکبری قره قوینی از کرمانشاه

در بخش تیمی نیز خراسان رضوی عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم های خراسان شمالی و البرز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

کد مطلب 6937359

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