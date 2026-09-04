سقوط مرگبار نوجوان ۱۵ ساله در ارتفاعات غار بوژنه خرانق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان یزد، محمد عشقی، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک نوجوان ۱۵ ساله از ارتفاعات منطقه غار بوژنه در شهرستان خرانق به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم واکنش سریع هلالاحمر استان یزد با دو خودروی عملیاتی هایلوکس و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و یک تیم از پایگاه هلالاحمر خرانق نیز به عنوان پشتیبان به محل حادثه اعزام شد.
عشقی ادامه داد: تیمهای امدادی پس از رسیدن به منطقه و پیمایش مسیرهای دشوار و دستبهسنگ، خود را به محل حضور نوجوان رساندند، اما بررسیهای اولیه نشان داد وی بر اثر تروماهای شدید و جراحات ناشی از سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با اشاره به دشواری عملیات در منطقه کوهستانی غار بوژنه گفت: پس از انجام اقدامات لازم و تثبیت پیکر در بسکت مخصوص، امدادگران با ایجاد کارگاههای فنی در ارتفاع، عملیات انتقال پیکر به پایین کوه را انجام دادند.
وی تصریح کرد: در نهایت پیکر این نوجوان برای انجام مراحل قانونی به مأموران انتظامی تحویل داده شد.
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