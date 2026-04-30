به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی اظهار داشت: صبح امروز به دنبال اطلاعرسانی مرکز کنترل عملیات استان مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری در منطقه دره گاهان، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان تفت و تیم واکنش سریع استان و تیم پشتیبان از شعبه تفت با دو خودروی نجات و دو دستگاه آمبولانس و یک خودرو تک کابین امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلال احمر استان یزد درباره جزئیات این حادثه گفت: تیمهای امدادی پس از رسیدن به محل، با تلاش بیوقفه موفق به دسترسی به خودروی سقوط کرده شدند اما متاسفانه مشخص شد راننده خودرو در دم جان خود را از دست داده و در داخل خودرو محبوس شده است. نجاتگران با استفاده از ست سبک نجات، عملیات رهاسازی پیکر را انجام داده و آن را بر روی بسکت فیکس کردند.
وی افزود: نجاتگران هلال احمر پس از ۹ ساعت فعالیت مستمر و با برپایی دو کارگاه کوهستانی در صخرههای دره گاهان و عبور از مسیرهای سخت و صعبالعبور، توانستند پیکر فرد متوفی را به پایین کوه انتفال داده و به عوامل ذیربط تحویل دهند.
عشقی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی بیش از ۲۰ نفر نیروی امدادی و چهار خودروی امدادی حاضر در عملیات افزود: این ماموریت نمونهای از آمادگی و هماهنگی بالای تیمهای امداد و نجات هلال احمر است. از تمامی نجاتگران سختکوش که بیوقفه حضور موثری در محل حادثه داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
مدیرعامل هلال احمر استان یزد همچنین با اشاره به سامانه اطلاعرسانی ۱۱۲ ندای امداد گفت: هموطنان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه حادثه، گزارش خود را به سامانه ۱۱۲ هلال احمر اعلام کنند تا امدادگران در سریعترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.
