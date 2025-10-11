  1. استانها
  2. یزد
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

سقوط بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان منجر به مرگ شد

سقوط بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان منجر به مرگ شد

تفت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد از سقوط مرگبار بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان تفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی پیرامون حادثه مرتبط با سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات تفت بیان کرد: بر اساس اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، حادثه سقوط یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان شهرستان تفت «دره لابزرگ» به پایگاه امداد و نجات کوهستان این شهرستان اعلام شد.

عشقی افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از پایگاه کوهستان تفت به همراه یک تیم پشتیبان از شعبه به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه، بررسی‌ها نشان داد که بانوی ۴۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع و جراحات شدید جان خود را از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام‌شده با مرکز اورژانس، تیم امداد هوایی نیز برای انتقال به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط نامساعد و نامناسب بودن محل برای فرود بالگرد، امکان عملیات هوایی فراهم نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: پیکر این کوهنورد پس از فیکس و بسته شدن در بسکت مخصوص توسط نجاتگران هلال‌احمر، به پناهگاه برفخانه منتقل و سپس با همکاری نیروهای امدادی و جهادی، به پایین کوه انتقال داده شد.

وی در پایان گفت: جمعیت هلال‌احمر استان یزد ضمن ابراز همدردی با خانواده این بانوی کوهنورد، از عموم علاقه‌مندان به کوهنوردی درخواست دارد تا پیش از صعود، از شرایط جوی و مسیرهای ایمن اطمینان حاصل کنند و تجهیزات کامل ایمنی را به همراه داشته باشند.

کد خبر 6618301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها