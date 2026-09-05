داریوش قانع در حاشیه تجلیل از بزرگان موسیقی شهرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی برای راهاندازی هنرستان موسیقی در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری باید با رویکردی آیندهنگر دنبال شود تا استعدادهای جوان منطقه برای ادامه مسیر حرفهای خود ناچار به مهاجرت نشوند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی در تنکابن اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان، ایجاد هنرستان موسیقی است که میتواند زمینه آموزش تخصصی و اصولی موسیقی را برای علاقهمندان و استعدادهای جوان منطقه فراهم کند.
وی افزود: ظرفیتهای فرهنگی و هنری تنکابن قابل توجه است و در صورت فراهم شدن امکانات آموزشی مناسب، میتوان بخش قابل توجهی از این ظرفیتها را در داخل شهرستان پرورش داد و به مرحله حرفهای رساند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن با تأکید بر اهمیت آموزش موسیقی اصیل ایرانی بیان کرد: راهاندازی هنرستان موسیقی صرفاً ایجاد یک فضای آموزشی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ و انتقال میراث موسیقایی کشور و فراهم کردن فرصت رشد برای نسل جدید هنرمندان به شمار میرود.
قانع ادامه داد: در سالهای گذشته بسیاری از نوجوانان و جوانان علاقهمند به رشتههای هنری برای دسترسی به آموزشهای تخصصی و امکانات حرفهای مجبور به حضور در مراکز استانها و شهرهای بزرگ شدهاند و یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش چنین مهاجرتهایی است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین زیرساختهای فرهنگی شهرستان گفت: فرمانداری تنکابن و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی در زمینه تقویت امکانات فرهنگی و هنری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، پیگیریهای جدی داشتهاند و این همراهی میتواند روند اجرای طرحهای فرهنگی را شتاب ببخشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن خاطرنشان کرد: نگاه به مدیریت فرهنگی باید از رویکردهای محدود و تکبعدی فاصله بگیرد و فرهنگ و هنر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
قانع تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ و هنر، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و اگر زمینه آموزش، تولید و فعالیت حرفهای هنرمندان در محل زندگی آنان فراهم شود، علاوه بر جلوگیری از خروج استعدادها، میتوان شاهد شکلگیری جریان پویای فرهنگی و هنری در شهرستان بود.
وی با بیان اینکه احداث هنرستان موسیقی میتواند نقطه آغاز تحول در آموزش تخصصی هنر در تنکابن باشد، گفت: تلاش مجموعه فرهنگی شهرستان بر این است که با همکاری دستگاههای مسئول، زمینه تحقق این طرح و توسعه سایر زیرساختهای فرهنگی و هنری نیز فراهم شود.
قانع در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت مسئولان و تأمین زیرساختهای لازم، تنکابن بتواند به یکی از کانونهای مهم آموزش و فعالیتهای فرهنگی و هنری در غرب مازندران تبدیل شود.
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