تملک کامل «خانه تاریخی صمصام» در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جانجان صبح شنبه با اشاره به تکمیل فرآیند تملک ۶ دانگ خانه صمصام در نهاوند اظهار کرد: پس از تملک مرحلهای این بنا در سالهای گذشته در سال جاری نیز سه دانگ باقیمانده با اعتباری معادل ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شد تا مجموع هزینه تملک این عمارت به ۳۹ میلیارد تومان برسد و مالکیت آن به طور کامل در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی استان همدان قرار گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت معماری و تاریخی این اثر تصریح کرد: خانه صمصام از بناهای شاخص و شناسنامهدار نهاوند است که ویژگیهای معماری آن پیوند میان اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی را به نمایش میگذارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نهاوند با بیان اینکه نهاوند با وجود پیشینه تمدنی غنی سالها از وجود موزه محروم بوده است، افزود: طبق برنامهریزی انجام شده این بنا پس از آمادهسازی به موزه تاریخ، فرهنگ و باستانشناسی تغییر کاربری خواهد داد تا آثار ارزشمند حاصل از کاوشهای باستانشناسی منطقه در آن به نمایش گذاشته شود.
جانجان ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و فرماندار در راستای تامین اعتبارات لازم، خاطرنشان کرد: هم اکنون مراحل استانداردسازی، تجهیز و ساماندهی بنا در دستور کار قرار دارد تا ضمن معرفی ظرفیتهای گردشگری نهاوند بستری مناسب برای بازدید شهروندان و گردشگران فراهم شود.
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