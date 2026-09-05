به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودوی نوجوانان دختر و پسر کشور بهعنوان مرحله انتخابی المپیک دانشآموزی ۲۰۲۶ برزیل به میزبانی استان لرستان و در شهر خرمآباد برگزار شد.
تیم دختران خراسان شمالی در این رقابتها با کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد.
در بخش دختران، سارا سودمند در وزن ۴۴- کیلوگرم، زینب قادری در وزن ۴۸- کیلوگرم و یلدا نظری در وزن ۵۷- کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. همچنین زهره مختاری در وزن ۴۴- کیلوگرم و مهرنوش ربیعی در وزن ۶۳- کیلوگرم مدال نقره گرفتند.
تیم پسران خراسان شمالی نیز با کسب ۲ مدال طلا و یک مدال برنز عنوان نایبقهرمانی کشور را به دست آورد.
در بخش پسران، محسن خدادادی در وزن ۸۱- کیلوگرم و محمد برفراز در وزن ۹۰- کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و آرشا جمالی در وزن ۶۰- کیلوگرم مدال برنز گرفت.
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