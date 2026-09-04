الهامی: فراخوان چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی اعظم الهامی با اشاره به اهداف رویداد ملی جوانی جمعیت، افزود: جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و تقدیر از فعالان و دستگاه‌های مؤثر در حوزه جوانی جمعیت، در هفت بخش مجزا از جمله رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبت‌نام کنند و برای شرکت در این رویداد، لازم است ضمن مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir، با کلیک بر روی «ثبت‌نام»، نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی بیان کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای هم‌افزایی و انعکاس نقش‌آفرینی مؤثر نهادها و افراد در راستای تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است و امیدواریم با مشارکت گسترده، شاهد ارائه دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه باشیم.