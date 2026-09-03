به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک روز رقابت‌های پرفشار و هیجان‌انگیز در سالن شهید چاغروند خرم‌آباد، مسابقات قهرمانی جودوی دانش‌آموزان دختر کشور و انتخابی تیم ملی برای اعزام به المپیک دانش‌آموزی برزیل، در حضور آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو و جمعی از مسئولان و اهالی ورزش، با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در جریان این رقابت‌های سطح بالا، تیم خراسان شمالی با نمایش قدرتمند و تسلط فنی بر میدان، موفق شد عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کند. در رتبه‌های بعدی، تیم اصفهان با کسب مقام دوم و تیم تهران با کسب مقام سوم، ایستادگان سکوهای قهرمانی این دوره از مسابقات بودند و تیم لرستان نیز با کسب یک مدال نقره و سه برنز، در جایگاه چهارم تیمی قرار گرفت.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: روز نخست این رویداد ملی و بین‌المللی، به مسابقات بخش دختران اختصاص‌یافته است.

امین جمشیدی، اظهار داشت: خرم‌آباد امروز به یکی از ایستگاه‌های سرنوشت‌ساز در مسیر رسیدن جودوکاران نوجوان ایران به المپیک دانش‌آموزی برزیل تبدیل شده است. ما میزبان بیش از ۲۱۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و داوران برجسته در بخش بانوان از سراسر کشور هستیم

وی با اشاره به اهمیت زیرساختی این میزبانی، افزود: برگزاری این سطح از مسابقات، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ورزشی و زیرساختی استان لرستان و توانمندی اداره کل آموزش‌وپرورش در مدیریت رویدادهای بزرگ است. همچنین لازم به ذکر است که هیجان این رقابت‌ها فردا جمعه با آغاز مسابقات بخش پسران، در سطح کشور ادامه خواهد یافت.