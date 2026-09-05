ترافیک سنگین صبحگاهی در محورهای اصلی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران، گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد شاهد بار ترافیک نسبتا پر حجم و سنگینی هستیم.

وی افزود: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر ادامه داد: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی گفت: موتورسواران با رعایت قوانین، انتخاب مسیرهای مجاز، پرهیز از ورود به خطوط ویژه و توجه جدی به حقوق سایر کاربران ترافیکی می‌توانند سهم مهمی در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی معابر پایتخت داشته باشند چراکه خط ویژه مسیر عبور مجاز موتورسیکلت نیست .