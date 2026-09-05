به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا در تشریح آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال(شمال به جنوب)، مقرر شد از ساعت ۱۴:۰۰ امروز، ۱۴ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور ممنوع شود.

وی افزود: همچنین هر ۲ محور فوق به‌صورت یک‌طرفه از شمال به جنوب درآمده‌اند و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد در ادامه درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، مکارود، دزدبند و هریجان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اضافه کرد: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین است.

سردار کرمی‌اسد درباره وضعیت آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز گفت: در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست می‌شود با توجه به حجم بالای ترافیک و اعمال محدودیت‌های تردد، ضمن رعایت مقررات و سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در محورهای پرتردد پرهیز کنند.