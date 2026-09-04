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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی؛ از جاده چالوس تا هراز

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی؛ از جاده چالوس تا هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد گفت: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۳ شهریورماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس(جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۵، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران(شمال به جنوب) به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سردار کرمی اسد گفت: در محور هراز هم از ساعت ۸ تا ۲۴ ، تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.

وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره محور فشم، گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا، به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.

سردار کرمی اسد درباره محدودیت‌های روز شنبه ۱۴ شهریورماه نیز گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها نیز تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 6936870
حبیب احسنی پور

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