پویش «همه حاضر» برای حمایت دانش آموزان نیازمند در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز این پویش »همه حاضر» اظهار کرد: بهزیستی استان با تکیه بر همت بلند خیران نیک‌اندیش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، تلاش می‌کند با تأمین امکانات و ملزومات تحصیلی، شرایطی عادلانه و مناسب برای ادامه تحصیل و پیشرفت آینده‌سازان تحت پوشش فراهم کند.

مهرناز اسکندری افزود: پویش «همه حاضر» اقدامی عملیاتی در راستای پیشگیری از ترک تحصیل احتمالی و تقویت نشاط، انگیزه و امید به تحصیل در میان فرزندان جامعه هدف بهزیستی استان است و مشارکت مردم و خیران می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

وی با اشاره به جامعه هدف این پویش تصریح کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد نیازمند حمایت‌های تحصیلی، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند و تأمین بسته‌های استاندارد لوازم‌التحریر، کیف، کفش، پوشاک و تجهیزات کمک‌آموزشی برای این عزیزان در اولویت برنامه‌های بهزیستی استان قرار دارد.

اسکندری ادامه داد: اجرای این پویش با برنامه‌ریزی و شناسایی دقیق نیازهای جامعه هدف در تمامی شهرستان‌های استان دنبال می‌شود تا کمک‌های مردمی به شکل هدفمند و عادلانه در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند قرار گیرد.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: بر اساس گزارش عملکرد استان بوشهر، مجموع ارزش مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی جذب‌شده در این پویش به ۵۵ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسید.

وی اضافه کرد: از این میزان، یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال مشارکت نقدی با بهره‌مندی ۱۱۶ نفر و ۵۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مشارکت غیرنقدی با بهره‌مندی ۴ هزار و ۶۱۷ نفر در زمینه تأمین خدمات و اقلام تحصیلی بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با دعوت از مردم و خیران برای پیوستن به پویش «همه حاضر» خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرآیند مشارکت و ایجاد شفافیت در دریافت کمک‌ها، روش‌های متنوعی برای مشارکت نقدی و غیرنقدی پیش‌بینی شده است و مردم نوع‌دوست استان می‌توانند از این طریق در حمایت از آینده تحصیلی فرزندان نیازمند سهیم شوند.

همچنین خیران و مردم نیک‌اندیش استان می‌توانند برای اهدای حضوری لوازم‌التحریر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی، به ادارات و مجتمع‌های بهزیستی شهرستان‌ها و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی استان بوشهر مراجعه کنند.