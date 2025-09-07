علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز هزاران دانشآموز و دانشجو سرمایههای آینده کشور هستند و رسالت کمیته امداد، فراهمسازی آرامش خاطر و فرصت برابر آموزشی برای آنان است، اما این امر بدون همیاری مردم نیکاندیش ممکن نخواهد شد.
وی با اشاره به مشارکت چشمگیر مردم در سال گذشته گفت: در پویش قبلی، نیکوکاران اصفهان بیش از ۲۴ میلیارد تومان بهصورت نقدی و کالایی برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان تحت حمایت اهدا کردند و انتظار میرود امسال نیز این همت پررنگتر شود.
اخلاقی افزود: تأمین بستههای لوازمالتحریر، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی تنها یک کمک مادی نیست، بلکه پیامی از محبت و امید است که دانشآموزان را برای ساخت آیندهای روشن دلگرم میکند.
معاون کمیته امداد استان اصفهان زمانبندی برگزاری پویش را چنین اعلام کرد: روز ۲۰ شهریور پایگاههای جمعآوری کمکها در میادین اصلی شهرها مستقر خواهد شد، روز ۲۱ شهریور همزمان با نماز جمعه در تمامی مصلیها امکان مشارکت وجود دارد و روز ۷ مهرماه نیز این جشن بهطور ویژه در مدارس برگزار میشود.
وی ادامه داد: خیران علاوه بر حضور در پایگاهها میتوانند از طریق سامانه سما با ارسال عدد ۳ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، شمارهگیری کد #۱۰۳۱۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.
اخلاقی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که هیچ دانشآموزی در اصفهان به دلیل نداشتن لوازمالتحریر و پوشاک از تحصیل بازنماند و همه با چهرهای شاد و دلگرم سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
