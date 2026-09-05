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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

دستاوردهای مهم سفر هلال‌احمر به ژنو؛ از محکومیت حملات تا آزادسازی دارو

دستاوردهای مهم سفر هلال‌احمر به ژنو؛ از محکومیت حملات تا آزادسازی دارو

رئیس جمعیت هلال‌احمر، از دستاوردهای سفر هیأت ایرانی به ژنو و رایزنی برای تقویت حمایت‌های بین‌المللی از امدادگران و توسعه همکاری‌های بشردوستانه خبر داد.

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مأموریت اخیر هیأت جمعیت هلال‌احمر در ژنو اظهار کرد: این سفر با هدف گسترش دیپلماسی بشردوستانه، صیانت از حقوق مردم، امدادگران و آسیب‌دیدگان و توسعه تعاملات بین‌المللی انجام شد و در جریان آن، دیدارها و رایزنی‌های متعددی با مقامات ارشد فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، برنامه جهانی غذا و رؤسای جمعیت‌های ملی کشورهای مختلف صورت گرفت.

وی افزود: از حیث نتایج سیاسی، حقوقی، بشردوستانه و اجرایی، این مأموریت را می‌توان یکی از موفق‌ترین مأموریت‌های اخیر دانست؛ چرا که ضمن انعکاس واقعیت‌های میدانی و آثار انسانی جنگ، جایگاه جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال‌احمر در نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر بیش از پیش تثبیت شد.

کولیوند ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مأموریت، دریافت نامه رسمی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد بود که در آن ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای امدادگر و قدردانی از رشادت و ایثار کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر، حملات علیه امدادگران، کارکنان نظام سلامت، آمبولانس‌ها، بالگردهای امدادی، مراکز و زیرساخت‌های امدادی به‌صراحت محکوم شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: در این نامه بر ضرورت رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان، مصونیت نیروهای امدادی و تضمین دسترسی ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تأکید شده و اعلام شده است که آثار انسانی جنگ و حملات علیه نیروهای امدادی و درمانی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستمر رصد و موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مستندات مربوط به حملات علیه غیرنظامیان، مراکز درمانی، زیرساخت‌های امدادی، آمبولانس‌ها، بالگردهای امدادی و امدادگران ایران در جریان مذاکرات ارائه شد، تصریح کرد: این اقدامات با ابراز نگرانی عمیق مقامات بین‌المللی و اعلام حمایت آنان از پیگیری حقوقی موارد مغایر با حقوق بین‌الملل بشردوستانه همراه شد و ظرفیت مناسبی برای استمرار پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران در مجامع بین‌المللی ایجاد کرد.

کولیوند از پیگیری بازگشایی بیمارستان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در دبی به‌عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سفر نام برد و گفت: رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای پیگیری این موضوع از مسیرهای بشردوستانه اعلام آمادگی کرده است.

وی همچنین به موضوع محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و جلب حمایت مراجع بین‌المللی، موانع موجود بر سر راه این محموله برطرف و محموله در هفته گذشته آزاد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از اعلام آمادگی فدراسیون بین‌المللی برای تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه، تأمین تجهیزات تخصصی و تقویت ظرفیت‌های امدادی کشور خبر داد و گفت: توافق‌هایی برای توسعه همکاری‌های لجستیکی، تأمین خودروهای امدادی، آمبولانس‌ها، تجهیزات نجات و سایر اقلام راهبردی نیز صورت گرفت.

کولیوند اضافه کرد: از دیگر محورهای توافق‌شده، توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند مدیریت بحران، سلامت دیجیتال، پهپادها و ربات‌های امدادی و همچنین گسترش همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای تخصصی برای اجرای پروژه‌های مشترک بشردوستانه، آموزشی و توسعه‌ای است.

وی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دوجانبه با جمعیت‌های ملی کشورهای مختلف در زمینه امداد و نجات، توانبخشی، آموزش و انتقال تجربیات و همچنین جلب حمایت دولت فدراسیون روسیه برای توسعه همکاری‌های بشردوستانه و بررسی تأمین تجهیزات راهبردی امدادی نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: این مأموریت نشان داد که دیپلماسی بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پاسداشت جایگاه نیروهای امدادی، تبیین واقعیات میدانی و تقویت حمایت‌های بین‌المللی از امدادگران کشور، به یک ظرفیت مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: استمرار حمایت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سیاست خارجی کشور می‌تواند زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده را فراهم کند و دستاوردهای این مأموریت را در حوزه‌های حقوقی، دیپلماتیک، امدادی، درمانی، علمی و فناورانه به نتایجی ماندگار برای ارتقای توان امدادی کشور تبدیل کند.

کد مطلب 6937807
محدثه رمضانعلی

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