پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مأموریت اخیر هیأت جمعیت هلالاحمر در ژنو اظهار کرد: این سفر با هدف گسترش دیپلماسی بشردوستانه، صیانت از حقوق مردم، امدادگران و آسیبدیدگان و توسعه تعاملات بینالمللی انجام شد و در جریان آن، دیدارها و رایزنیهای متعددی با مقامات ارشد فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، برنامه جهانی غذا و رؤسای جمعیتهای ملی کشورهای مختلف صورت گرفت.
وی افزود: از حیث نتایج سیاسی، حقوقی، بشردوستانه و اجرایی، این مأموریت را میتوان یکی از موفقترین مأموریتهای اخیر دانست؛ چرا که ضمن انعکاس واقعیتهای میدانی و آثار انسانی جنگ، جایگاه جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلالاحمر در نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر بیش از پیش تثبیت شد.
کولیوند ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این مأموریت، دریافت نامه رسمی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد بود که در آن ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای امدادگر و قدردانی از رشادت و ایثار کارکنان و داوطلبان هلالاحمر، حملات علیه امدادگران، کارکنان نظام سلامت، آمبولانسها، بالگردهای امدادی، مراکز و زیرساختهای امدادی بهصراحت محکوم شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: در این نامه بر ضرورت رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان، مصونیت نیروهای امدادی و تضمین دسترسی ایمن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه تأکید شده و اعلام شده است که آثار انسانی جنگ و حملات علیه نیروهای امدادی و درمانی جمهوری اسلامی ایران بهطور مستمر رصد و موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مستندات مربوط به حملات علیه غیرنظامیان، مراکز درمانی، زیرساختهای امدادی، آمبولانسها، بالگردهای امدادی و امدادگران ایران در جریان مذاکرات ارائه شد، تصریح کرد: این اقدامات با ابراز نگرانی عمیق مقامات بینالمللی و اعلام حمایت آنان از پیگیری حقوقی موارد مغایر با حقوق بینالملل بشردوستانه همراه شد و ظرفیت مناسبی برای استمرار پیگیریهای حقوقی و دیپلماتیک ایران در مجامع بینالمللی ایجاد کرد.
کولیوند از پیگیری بازگشایی بیمارستان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در دبی بهعنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سفر نام برد و گفت: رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای پیگیری این موضوع از مسیرهای بشردوستانه اعلام آمادگی کرده است.
وی همچنین به موضوع محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای انجامشده و جلب حمایت مراجع بینالمللی، موانع موجود بر سر راه این محموله برطرف و محموله در هفته گذشته آزاد شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر از اعلام آمادگی فدراسیون بینالمللی برای تسریع در ارسال کمکهای بشردوستانه، تأمین تجهیزات تخصصی و تقویت ظرفیتهای امدادی کشور خبر داد و گفت: توافقهایی برای توسعه همکاریهای لجستیکی، تأمین خودروهای امدادی، آمبولانسها، تجهیزات نجات و سایر اقلام راهبردی نیز صورت گرفت.
کولیوند اضافه کرد: از دیگر محورهای توافقشده، توسعه همکاریهای علمی و فناورانه در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند مدیریت بحران، سلامت دیجیتال، پهپادها و رباتهای امدادی و همچنین گسترش همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای تخصصی برای اجرای پروژههای مشترک بشردوستانه، آموزشی و توسعهای است.
وی ادامه داد: توسعه همکاریهای دوجانبه با جمعیتهای ملی کشورهای مختلف در زمینه امداد و نجات، توانبخشی، آموزش و انتقال تجربیات و همچنین جلب حمایت دولت فدراسیون روسیه برای توسعه همکاریهای بشردوستانه و بررسی تأمین تجهیزات راهبردی امدادی نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: این مأموریت نشان داد که دیپلماسی بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پاسداشت جایگاه نیروهای امدادی، تبیین واقعیات میدانی و تقویت حمایتهای بینالمللی از امدادگران کشور، به یک ظرفیت مؤثر در عرصه بینالمللی تبدیل شده است.
کولیوند خاطرنشان کرد: استمرار حمایت و هماهنگی دستگاههای اجرایی و سیاست خارجی کشور میتواند زمینه بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده را فراهم کند و دستاوردهای این مأموریت را در حوزههای حقوقی، دیپلماتیک، امدادی، درمانی، علمی و فناورانه به نتایجی ماندگار برای ارتقای توان امدادی کشور تبدیل کند.
نظر شما