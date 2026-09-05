به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی ظهر شنبه در نشست نمایندگان تشکلهای مردمی استان با حضور امام جمعه همدان از فعال بودن ۱۶۰ سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف استان خبر داد.
وی با اشاره به تعامل مطلوب میان سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی، ادامه داد: فرآیند صدور مجوز برای تشکلهای جدید در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود تا مشارکت جوانان در عرصههای مختلف تسهیل شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به توزیع مناسب سازمانهای مردمنهاد در سطح استان افزود: در تمامی ۱۰ شهرستان استان همدان سازمانهای مردمی فعال حضور دارند که این امر ظرفیت بالایی را برای اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است.
وی همچنین به زیرساختهای حمایتی اشاره و گفت: در حال حاضر ۵۲ مرکز مشاوره در سراسر استان با حمایت مالی معاونت امور جوانان فعالیت میکنند و برای ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای جوانان در تمامی ۱۰ شهرستان استان همدان خانههای جوان احداث و تجهیز شده است.
حقیقی در پایان تاکید کرد: برنامهریزی برای اوقات فراغت جوانان تنها به فصل تابستان محدود نمیشود و تلاش بر این است که فعالیتها متناسب با نیاز و علاقه جوانان در تمام طول سال ادامه یابد.
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