به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: نشریه آمریکایی هیل در گزارشی افشاگرایانه اعلام کرد: دولت ترامپ به‌دلیل کسری شدید بودجه پنتاگون، تصمیم گرفته است پنهانی بخشی از بودجه بیماران خاص وزارت بهداشت این کشور را به جنگ علیه ایران اختصاص دهد. جنگ آمریکا علیه ایران، ترامپ را در وضعیت «بن‌بست کامل» قرار داده است؛ بیماری غرور و خودشیفتگی کنار حماقت، به وی این اجازه را نمی‌دهد که بدون دستاورد مشخصی جنگ را به پایان برساند؛ ادامه جنگ هم به‌گفته کارشناسان دستاوردی برای وی به‌دنبال ندارد.

فشار اقتصادی هم باز به‌گفته کارشناسان پیش از این در مورد ایران از سوی رؤسای‌جمهور سابق و البته خود ترامپ آزمایش شده و نتیجه نداده است. همزمان افکار عمومی آمریکا نیز جنگ شکست‌خورده وی علیه ایران را عامل تورم و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، کود، مواد غذایی و... در این کشور می‌دانند. به این لیست، هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری پنتاگون در جنگ، تشدید اختلاف‌ها در پنتاگون و افزایش درخواست‌ها برای برکناری «پیت هگزت» وزیر جنگ، نابودی حداقل 20 پایگاه در 8 کشور منطقه غرب آسیا و نابودی هژمونی آمریکا در جهان را هم اضافه کنید، اما این همه ماجرا نیست،

گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت ترامپ به‌شدت برای تأمین هزینه‌های جنگ دچار مشکل کمبود بودجه شده طوری که مجبور شده است پنهانی بخشی از بودجه وزارت بهداشت آمریکا را که اختصاص به بیماری‌های خاص دارد، برای پنتاگون اختصاص دهد. نشریه «هیل» طی یک افشاگری در این زمینه نوشته است: «پنتاگون در تلاش است میلیاردها دلار از بودجه مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) را برای تقویت بودجه وزارت جنگ اختصاص دهد.» پایگاه خبری هیل این گزارش را به‌نقل از چند مقام کمیته بودجه کنگره گزارش داده است.

«رزا دلائورو»، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت با بیان اینکه، "توافقی مخفیانه میان وزارت بهداشت و پنتاگون صورت گرفته است."، خواستار لغو فوری آن شد و گفت: «دور زدن کنگره برای انتقال پولی که قرار است به آمریکایی‌های در معرض ایدز، آنفلوآنزا، سل و دیگر بیماری‌های مرگبار کمک کند و اختصاص دادن آن به جنگ، غیرقابل‌قبول است.» دلائورو گفت: «بر کسی پوشیده نیست که وزارت جنگ به‌دلیل جنگی که رئیس‌جمهور ترامپ علیه ایران انتخاب کرده است، با فشار مالی عظیمی مواجه است، اما ترامپ و هگزت نمی‌توانند هزینه این فشار را بر بیماران، خانواده‌های آمریکایی و دانشمندان تحمیل کنند».

به‌نوشته هیل؛ در حالی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا کسری بودجه نظامی و کمبود مهمات را رد می‌کنند، تلاش‌های پشت‌پرده نشان می‌دهد که کاخ‌سفید به‌دنبال تأمین کسری‌های بودجه ناشی از جنگ علیه ایران است. وزارت جنگ آمریکا همچنین در انتظار موافقت کنگره با درخواست بودجه تکمیلی 95 میلیارد دلاری است که بخش عمده آن برای تأمین هزینه‌های جنگ اختصاص خواهد یافت.

تشدید بحران انرژی در اروپا

اروپا نیز به‌نوع دیگری گرفتار حماقت ترامپ شده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد تشدید بحران انرژی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ذخایر گاز اروپا را در آستانه فصل سرما به پایین‌ترین سطح 15 سال اخیر رسانده و نگرانی‌ها درباره جهش دوباره قیمت‌ها را افزایش داده است. روزنامه فایننشال‌تایمز دیروز (جمعه) با استناد به تازه‌ترین داده‌های «سامانه تجمیعی ذخیره‌سازی گاز اروپا» گزارش داد که مخازن گاز اتحادیه تا سوم سپتامبر (12 شهریور) تنها 65.6 درصد پر بوده‌اند که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این مقطع از سال از زمان آغاز گردآوری آمارها در 15 سال پیش محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید قیمت گاز در ماه‌های گرم سال، شرکت‌های انرژی را از خرید و تزریق گاز به مخازن منصرف کرده است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کردند که با کاهش تنش‌ها در غرب آسیا و ازسرگیری عادی صادرات گاز از منطقه، قیمت‌ها پایین بیاید اما طولانی‌شدن جنگ و تداوم اختلال در عرضه، این محاسبات را به‌هم زده است. به‌گزارش فایننشال‌تایمز، اکنون اروپا نه‌تنها با ذخایری به‌مراتب پایین‌تر از سطح معمول وارد ماه‌های سرد سال می‌شود، بلکه فرصت محدودی برای جبران کسری موجود دارد. مدیران صنعت انرژی در اروپا هشدار داده‌اند که ظرفیت فنی تزریق گاز به مخازن محدود است و حتی در صورت دسترسی به محموله‌های بیشتر، امکان پر کردن سریع تأسیسات ذخیره‌سازی وجود ندارد. براساس این گزارش، پایین‌بودن سطح مخازن به این معناست که اروپا در ماه‌های سرد، وابستگی بیشتری به محموله‌های وارداتی خواهد داشت و در برابر نوسان قیمت و هرگونه اختلال تازه در عرضه آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

خسارت سنگین بازار بیمه لندن

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، انگلیس در این میان به‌دلیل برخورداری از ظرفیت بسیار محدود ذخیره‌سازی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای اروپایی به‌شمار می‌رود. این کشور در ماه‌های سرد بخش قابل‌توجهی از گاز موردنیاز خود را از طریق خطوط لوله متصل به بازار اروپا و محموله‌های گاز طبیعی مایع وارد می‌کند، ازاین‌رو هرگونه افزایش قیمت یا اختلال در عرضه می‌تواند مستقیماً قبوض انرژی خانوارها و هزینه فعالیت صنایع انگلیس را افزایش دهد. خسارت‌های انگلیس از جنگ ایران تنها به بحث بحران انرژی مربوط نمی‌شود. فایننشال‌تایمز در گزارش دیگری نوشته است: جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران باعث خسارت سنگین به بازار بیمه لویدز لندن نیز شده است.

به‌نوشته این روزنامه، تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکنون حدود 1.4 میلیارد پوند به بازار بیمه لویدز لندن خسارت زده و پیامدهای مالی جنگ را به یکی از مهم‌ترین مراکز مالی انگلیس کشانده است. فایننشال‌تایمز به‌نقل از «پاتریک تیرنان» مدیرعامل لویدز لندن نوشته است که برآورد این مجموعه نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از جنگ آمریکا و ایران در منطقه خلیج‌فارس به حدود 1.4 میلیارد پوند رسیده است. به‌گفته وی بخش قابل‌توجهی از خسارت‌های ناشی از جنگ تحت پوشش بیمه‌های ویژه خشونت سیاسی قرار می‌گیرد و بیمه‌گران لویدز در منطقه خلیج‌فارس بیش از همه با خسارت ناشی از آسیب به زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی روبه‌رو شده‌اند. مدیرعامل لویدز برای نشان‌دادن ابعاد این خسارت‌ها، آنها را با هزینه جنگ اوکراین برای بازار بیمه مقایسه کرد. به‌گفته وی؛ رقم 1.4 میلیارد پوندی برآوردشده برای جنگ علیه ایران، در کمتر از هفت ماه به حدود یک‌چهارم مجموع خسارت‌هایی رسیده است که لویدز از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 متحمل شده است.

آسیا قربانی دیگر جنگ ترامپ

نشریه فرانسوی دیپلمات هم به تأثیر جنگ بر حامیان آسیایی آمریکا پرداخته و نوشته است که حامیان آسیایی آمریکایی قربانی بن‌بست در جنگ علیه ایران شده‌اند. به‌گزارش تسنیم، دیپلمات نوشته است: چین با تغییر مسیرهای ترانزیت نفت به خطوط زمینی (از طریق پاکستان و آسیای مرکزی) و صدور قوانین تقابلی، تحریم‌های آمریکا بر پالایشگاه‌های شاندونگ را خنثی کرده است. این گزارش می‌افزاید: انتقال ناوهای هواپیمابر آمریکا از اقیانوس آرام به خاورمیانه و جهش قیمت انرژی در تنگه هرمز، کشورهایی چون ژاپن، کره‌جنوبی و فیلیپین را در برابر تهدیدات چین و کره شمالی تنها و زیر فشار اقتصادی گذاشته است.

دیپلمات می‌افزاید: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بی‌ثباتی بازار انرژی، اقتصادهای صادرات‌محور جنوب‌شرق آسیا را دچار بحران کرده و انگیزه آنها را برای همکاری امنیتی با واشنگتن کاهش داده است. در پایان این گزارش آمده است: تا زمانی که واشنگتن قادر به اعمال هزینه و فشار واقعی بر چین نباشد، پکن به حمایت بی‌هزینه از ایران ادامه خواهد داد و متحدان آسیایی آمریکا قربانی اصلی این معامله تجاری خواهند بود.