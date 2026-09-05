شمار قربانیان سیل ناگهانی در مرز نپال و چین به ۱۳۷۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بر اساس آمار رسمی، شمار قربانیان سیل‌های ناگهانی و رانش‌های زمین در امتداد مرز نپال و چین روز شنبه به ۱۳۷۵ نفر افزایش یافت و ۵۵۳۱ نفر نیز ۱۰ روز پس از وقوع این فاجعه همچنان مفقود هستند.

سازمان ملی کاهش خطر بلایا و مدیریت بلایای طبیعی نپال اعلام کرد که ۱۳۴۴ نفر در این کشور جان باخته‌اند و ۵۰۰۰ نفر دیگر، از جمله ۵۸۹ تبعه خارجی، همچنان مفقود هستند.

مقام‌های چین نیز اعلام کردند که دست‌کم ۳۱ نفر در منطقه خودمختار شیزانگ در جنوب‌غربی این کشور، که به تبت نیز شناخته می‌شود، کشته شده‌اند و ۵۳۱ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

بر اساس آمار رسمی نپال و چین، از مجموع افراد مفقودشده، ۸۵۰ نفر تبعه کشورهای خارجی هستند.

این فاجعه روز ۲۶ اوت زمانی آغاز شد که یک یخچال طبیعی در کوه لانگتانگ لیرونگ در نپال، در ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری، دچار شکستگی شد.

این شکستگی باعث وقوع بهمن عظیمی از یخ و سنگ شد که در ادامه به جریان گسترده‌ای از آوار و گل‌ولای تبدیل شد و دره‌های واقع در امتداد مرز را درنوردید.

سیلاب و رانش زمین مناطق راسوا، نواکوت، دهادینگ و کاوره در نپال و همچنین دره کاتماندو را به‌شدت ویران کردند. این فاجعه همچنین گذرگاه مرزی «گیرونگ» در منطقه شیزانگ چین را زیر حجم عظیمی از گل‌ولای و آوار مدفون کرد.