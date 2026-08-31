افزایش قربانیان و مفقودان سیل مرگبار نپال به بیش از ۵۰۰۰ تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور نپال اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل مرگبار در این کشور به ۹۰۳ تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، سیل مذکور همچنین باعث ناپدید شدن بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تن شده است.
پیشتر نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده بود که حجم ویرانی های برجای مانده بر اثر این سیل مرگبار در نپال فاجعه بار است.
دولت نپال چند روز قبل نیز در مورد احتمال سیل جدید هشدار داد و از ساکنان مناطق سیلزده خواست پس از افزایش سطح آب در رودخانه بوتکوشی، در حالت آمادهباش کامل باقی بمانند.
همچنین اطلاعیههای هشدار سیل به تلفنهای مردم ارسال شد، زیرا گروههای امداد و نجات برای پاکسازی بزرگراه اصلی متصل کننده کاتماندو به یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را از سیل مرگبار اخیر دیده بود، تلاش میکردند.
دارام راج آپرتی، مدیر اجرایی سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای نپال به رسانههای دولتی و بینالمللی گفت که آخرین هشدارها پس از آن صادر شد که مقامات چینی همتایان نپالی خود را از افزایش جریان آب در بالادست مطلع کردند.
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