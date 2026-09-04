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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

افزایش شمار قربانیان سیل نپال به ۱۲۸۷ نفر

افزایش شمار قربانیان سیل نپال به ۱۲۸۷ نفر

سازمان مدیریت بحران نپال اعلام کرد که شمار کشته‌ها و مفقودان سیل نپال به ۶ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان مدیریت بحران نپال اعلام کرد که شمار قربانیان سیل در این کشور به ۱۲۸۷ کشته و پنج هزار و ۸۳ مفقود رسیده است.

این آمار در حالی منتشر شده است که پیشتر نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده بود که حجم ویرانی های برجای مانده بر اثر این سیل مرگبار در نپال فاجعه بار است.

صلیب سرخ تاکید کرده است که گزارش های اولیه حاکی از آن است کهحدود ۱۰۰ هزار نفر در این کشور بر اثر وقوع سیل آسیب و خسارت دیده اند.

دولت نپال چند روز قبل نیز در مورد احتمال سیل جدید هشدار داد و از ساکنان مناطق سیل‌زده خواست پس از افزایش سطح آب در رودخانه بوتکوشی، در حالت آماده‌باش کامل باقی بمانند.

کد مطلب 6936961

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