به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی ظهر شنبه در دیدار با سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و مسائل روز کشور و استان، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های این حوزه و حمایت از بهره‌برداران تأکید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: در شرایطی که جامعه با مسائل و چالش‌های مختلف مواجه است، اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف و به‌موقع درباره خدمات و اقدامات انجام‌شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بخش کشاورزی یکی از حوزه‌هایی است که فعالیت‌های گسترده‌ای در آن انجام می‌شود، اما بسیاری از اقدامات و دستاوردهای این بخش آن‌گونه که باید برای مردم تبیین نشده است.

بهمنی ادامه داد: بیان دستاوردها و خدمات صورت گرفته در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، می‌تواند موجب افزایش شناخت جامعه از تلاش‌های انجام‌شده و در نهایت تقویت اعتماد عمومی و امید در میان مردم شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: کشاورزان و بهره‌برداران، بخش مهمی از چرخه اقتصادی و معیشتی جامعه را بر عهده دارند و حمایت از آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امنیت غذایی ضرورتی راهبردی

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه امنیت غذایی در کشور بیان کرد: تأمین امنیت غذایی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با امنیت و ثبات جامعه ارتباط مستقیم دارد و لازم است برای حفظ و تقویت آن، ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

بهمنی خاطرنشان کرد: کردستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی برخوردار است و توجه به توانمندی‌های بومی، رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر این بخش و بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران باشد.

وی بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود و توجه به مسائل و مطالبات کشاورزان می‌تواند مسیر توسعه بخش کشاورزی استان را هموارتر کند.

جهاد کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی

در ادامه این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد و بر تداوم تلاش‌ها برای صیانت از تولید و تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

سعدی نقشبندی با اشاره به مسئولیت جهادگران بخش کشاورزی در مقاطع مختلف و به‌ویژه شرایط بحرانی اخیر، اظهار کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با تمام ظرفیت برای استمرار فعالیت‌های بخش کشاورزی، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی تلاش خواهد کرد.

وی افزود: امنیت غذایی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت صحیح منابع و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین کشاورزان و بهره‌برداران را خط مقدم تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه دانست و بر استفاده از ظرفیت کارشناسان، تشکل‌های بخش کشاورزی و مشارکت بهره‌برداران برای حفظ پایداری تولید تأکید کرد.

در پایان این دیدار، بر استمرار تعامل میان مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی استان، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت امنیت غذایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید شد.