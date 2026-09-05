به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمد رحیمی صبح شنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با سرمایه‌گذاران حوزه جنوب استان که در آبدانان برگزار شد، بر ضرورت نگاه ویژه دولت برای جبران ضعف زیرساخت‌های صنعتی و شتاب‌بخشی به توسعه استان ایلام تأکید کرد.

رحیمی با اشاره به اینکه ایلام به دلیل شرایط دوران دفاع مقدس و موقعیت مرزی، فرصت‌های توسعه صنعتی بسیاری را از دست داده و در سال‌های پس از جنگ نیز بخش قابل توجهی از توان خود را صرف بازسازی کرده است، اظهار داشت: این مسائل موجب ایجاد یک شکاف توسعه‌ای در حوزه صنعت شده است که جبران آن، نیازمند حمایت‌های ویژه دولت و جذب سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

وی حضور وزیر صمت، در استان ایلام فرصتی برای شکل‌گیری اتفاقات مؤثر و ماندگار در توسعه صنعتی استان دانست و بر جذب سرمایه‌گذاران بومی و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاران سایر استان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی تأکید کرد.

مدیرکل صمت ایلام با اشاره به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مانند تولید سیلیکون‌منگنز و کاغذ سنگی، بیان داشت:با وجود دستاوردها، برای تسریع در توسعه صنعتی همچنان نیازمند حمایت‌های ویژه دولت هستیم. این حمایت‌ها باید به‌ویژه در شهرستان‌هایی که از نظر شاخص‌های صنعتی و توسعه‌ای عقب‌تر هستند، مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد: در نشست‌های تخصصی با وزیر صمت، راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در روند توسعه صنعتی شهرستان‌های استان پیگیری شود.