نمایشگاه نقاشی دوبلور ایرانی در آمستردام

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «لاجورد» شامل ۲۲ نقاشی‌ نگین کیانفر دوبلور، نویسنده و کارگردان سینمای مستند از جمعه ۱۳ شهریور در گالری «دوست» در آمستردام برپا شده است.

نگین کیانفر گوینده، نویسنده و کارگردان سینمای مستند سال‌هاست به عنوان نقاش فعالیت می‌کند، او مستندهای «یک روز نو»، «روز تولد»، «۱ ساعت ـ ۹۹ سال» و «حوا و آدم» را کارگردانی کرده است.

در بیانیه نمایشگاه درباره «لاجورد» نوشته شده است: «این مجموعه سفری است الهام‌گرفته از ظروف سرامیک و چینی‌ِ نقاشی‌شده در اقلیم‌ها و فرهنگ‌های گوناگون. سفر با فرم‌هایی آغاز می‌شود که مرا به خود خوانده‌اند؛ اشیایی که گرد می‌آورم، به آنها می‌نگرم و خطوط و انحناهاشان را می‌پالم. با این حال، سرآغاز نقاشی نه از خود اشیاء بلکه از پاره‌های پراکنده‌ای است که نشانه‌هایی از ادراک، حافظه و حالات درونی را در خود حفظ کرده‌اند.

بیان‌گری اشیاء هدف این آثار نیست. هدف اصلی کاوش در مواجهه‌ بین منظر و نظاره، بین شیئ و نگاه است. گویی هر فرم در پی جلب توجه است و اصرار دارد حضور خود را به رخ بکشد. این آثار واجد نوعی خودآگاهی هستند و آن را با ظرافت انتقال می‌دهند. خودآگاهی نه در جایگاه اجسامی خاموش در معرض نوری تصادفی، بلکه چون حضوری که از دیده‌شدن خویش آگاه است.

از منظری دیگر، ذهن هنرمند اشیاء را از فرآیند بازآفرینی، تلفیق و تقلیل گذر داده و بدین شیوه دیگر بار آن را تخیل کرده و پرسش‌هایی درباره‌ حافظه‌ فرهنگی برانگیخته‌است. برخی به‌صورت روبه‌رو و با ابعادی بزرگ‌ ظاهر می‌شوند. سطوح مینیمال آنها در برابر نمادپردازی‌های متعارف مقاومت می‌کند و با جدا شدن از بسترهای اولیه به ارجاعات هنری تازه‌ای دست می‌یابند. در ادامه، با حذف سایه‌ها، برخی اجسام وزن خود را از دست می‌دهند و در زمان معلق می‌مانند، در فضایی که هم محدود است و هم نامتناهی می‌نماید.

برخی اشیاء تهی به نظر می‌رسند و برخی پُر، اما وضعیت آنها همچنان نامعین باقی می‌ماند. در این بازی میان زمان و فضا، تشخیص ماهیت تهی‌بودن دشوار می‌شود. چه کسی می‌تواند با اطمینان از خلأ سخن بگوید یا بگوید پُریِ واقعی تا چه اندازه پُر است؟»

نمایشگاه «لاجورد» از ۱۳ شهریور آغاز شده و تا دهم مهر ادامه دارد.